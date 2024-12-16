遇怪阿姨傳教！7名小學生在校門口「分食巧克力」　吃完噁心頭暈

▲南韓仁川一群小學生吃完巧克力後，疑似因此食物中毒。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川7名小學生在校門口遇到疑似正在傳教的40多歲女性，該名女性將巧克力贈送給小學生吃，沒想到小學生們吃完巧克力後，接連產生噁心、頭暈等症狀，校園保健室對此產生疑心，於是向警方報案。

根據《韓聯社》，仁川論峴警察署今（16）日指出，位於仁川廣域市南東區的某所國小校門前，一名年約40多歲的女性於該日上午8時在校門口進行傳教活動，同時將巧克力分給該校7名小學生吃，豈料7人吃完巧克力後，竟然開始出現噁心、頭暈等症狀。

受害的7名學生，分別就讀國小3年級、5與6年級。校園內的保健教師在同一時間內，發現7名學生產生相同症狀，於是決定於上午9時50分向警方報案。至於受害的7名小學生，則在早退後由父母陪同前往醫院接受治療。

該名40多歲女向向警方聲稱，「我在校門前進行傳教活動，為了宣傳教會，才會將巧克力分給學生吃，當作小小的一點心意。」

警方預計將該份問題巧克力送給國立科學搜查研究院，針對巧克力的成分進行檢測。相關衛生當局也正在釐清，巧克力是否出現會引發食物中毒的細菌或病毒。

警方關係人士透露，「該份巧克力並沒有過期，醫院初步研判學生是食物中毒，不過目前詳細的病名診斷尚未出爐。」