高雄輕軌出包！司機竟睡著忘了開車　「停駛9分鐘」內幕曝光

▲高雄輕軌驚傳司機睡著，導致停駛9分鐘。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄輕軌一輛列車4日上午從C13駁二蓬萊站進站停靠後，就遲遲不移動，後來乘客發現司機員睡著忘了開車，導致列車停了9分鐘。高捷證實此事表示，該司機員因身體不適服藥導致精神不濟，將祭考核懲處。

4日上午9時50分許，一輛輕軌列車駛進駁二蓬萊站後就遲遲未發車，車上乘客一頭霧水，原先以為是列車發生故障，最後才發現司機員竟然在駕駛室內睡著，趕緊通報狀況。經通報後，司機才醒來恢復駕駛，但列車已停了9分鐘。

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對此，高捷表示，該案發生在4日早上9:50，司機在C13車站因為身體不適，有服用醫生指定藥物，結果精神不濟，經行控中心提醒，確認狀況後恢復駕駛任務。後續行控中心也指派其他司機員接手更替。

高捷強調，如果司機員是在上車前就有感覺到身體不適，應該要主動先向管理人員說明，管理人員會評估司機員狀況，以更替駕駛為優先。如果是在上車之後有突發狀況，基本上會請列車停在指定車站，行控中心會通知車班派員前往更替。針對此部分會有相對應的考核懲處。

目前輕軌及捷運，司機員上車前均有管理人員進行勤前指示，以及進行酒測，未來會針對服用醫生指定藥物是否影響勤務之判定加強規範。

另外，行控中心部分也會加強線上列車異常停滯狀態之監控措施，避免列車延誤造成旅客困擾，本次相關延誤事件，造成旅客不便，高捷公司深感抱歉，後續均會落實管理機制，以提供旅客安全舒適之旅運服務。