「昔日綠營、反核集團想趕走台積電」　黃士修曝驚人往事

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）

記者郭運興／台北報導

台積電日前宣布擴大對美投資1000億美元，引發外界憂心「台積電變美積電」，針對各界疑慮，行政院長卓榮泰強調「根留台灣、壯大台灣」，而總統賴清德也偕同台積電董事長魏哲家召開記者會說明。對此，核能流言終結者創辦人黃士修6日回顧往事，2019年選舉期間，綠營側翼才炒作台積電是護國神山，在此之前，民進黨和反核利益集團，一直想趕走台積電。他也提到，這次台積電投資美國，缺電正是考量之一，政府一定否認，台積電也「不會承認」。

黃士修發文表示，台積電赴美投資1000億美元，許多人憂心台積電變美積電，護國神山不保。民進黨則大動作回應，台積電投資是確保台美關係，國民黨在唱衰台灣。

黃士修質疑，但為什麼每次提及台積電，從蔡政府到賴政府，都講得好像國營事業似的，大家會說科技七巨頭是了不起的美國企業，可不覺得是美國政府的功勞。台積電的外資持股超過七成，訂單主力也在美國，被說是美積電絲毫不為過，真正的國營事業台電，卻被廢核掏空，依公司法早已破產。

「我問問你，記得『護國神山』怎麼來的嗎」？黃士修提到，2019年選舉期間，綠營側翼先炒作台積電是護國神山，約莫在年底，成為新聞主流稱呼，這是2020年疫情期間，蔡政府各種國家隊大內宣的前身。在此之前，護國神山指的是中央山脈，而且，當時民進黨和反核利益集團，一直想趕走台積電，大家現在或許很驚訝。

黃士修指出，2018年公投期間，行政院永續委員會委員徐光蓉，點名台積電是高耗能產業。因為那一年有個案子是深澳電廠，反核智庫趙家緯造假了一份報告，把非核家園的用電成長率幾乎設成零，不需要核能和火力，可是計算以核養綠時，又把用電成長率設正常，宣稱有核電反而排碳更多，豈料，張忠謀的退休之作台積電南科18廠，成為新聞熱點，大家開始討論電力需求，反核智庫急了，矛頭對著台積電，結果被罵爆，民進黨也頭痛，趕緊叫他們閉嘴。

黃士修說，台積電的身價，還真的因電而貴，大家很討厭那種自稱財經專家，看線圖掰故事，尤其政治腦的會說，台積電2019年股價漲破三百，2024年飆破千元大關，都是民進黨執政的政績，但行內看法，台積電被投資市場認可，其實起源更早。

「為什麼每次台積電海外設廠，都在民進黨執政時期呢」？黃士修提到，民進黨自己列出台積電歷年投資，新加坡(2001)、中國南京(2018)、日本熊本(2021)、德國德勒斯登(2024)、日本熊本二廠(2024)、美國亞利桑那(2024)，請先忽略那一個中國南京，謝謝。

黃士修強調，這次台積電加碼投資美國，已有半導體產業專家指出，缺電是考量之一，政府一定否認這點，台積電也「不會承認」，它向來都是默默地做，是啊，根留台灣，可枝葉要伸到有光的地方求生。