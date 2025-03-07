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大陸 大陸焦點 特派現場

開始布局烏克蘭重建？　陸宣布從烏進口豌豆、野生水產品

▲▼大陸將從烏克蘭進口豌豆及野生水產品。（圖／翻攝自大陸駐烏克蘭大使館公眾號）

▲大陸將從烏克蘭進口豌豆及野生水產品。（圖／翻攝自大陸駐烏克蘭大使館公眾號，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

俄烏戰事未歇，大陸駐烏克蘭大使馬升琨6日會見烏克蘭農業政策與食品部部長科瓦利、食品安全與消費者保護署署長特卡丘克，雙方共同簽署協議，確定大陸將從烏克蘭進口豌豆及野生水產品。此前有外媒指出，大陸正為烏克蘭戰後重建悄然布局，而烏克蘭的糧食、礦產等或可換取大陸援建基礎設施。

大陸駐烏克蘭大使館發布消息，馬升琨代表大陸海關總署與特卡丘克簽署《烏克蘭豌豆輸華植物檢疫要求議定書》和《烏克蘭野生水產品輸華檢驗檢疫和衛生要求議定書》。

馬升琨積極評價中烏農業領域合作，表示議定書簽署將進一步擴大兩國農產品貿易合作，豐富中烏戰略夥伴關係內涵。中烏農業領域合作互補性強、潛力大，中方願與烏方進一步加強相關合作，造福兩國人民。

科瓦利表示，大陸是全球最大的農業進口國，也是烏克蘭第一大貿易夥伴國，是烏農產品出口重要方向，相信簽署有關議定書將有力促進兩國農產品貿易。烏願盡快實施兩種農產品對華出口，並逐步增加對華農產品出口種類。

▲▼大陸將從烏克蘭進口豌豆及野生水產品。（圖／翻攝自大陸駐烏克蘭大使館公眾號）

德國之聲近日引述德國《商報》評論指出，中國企業已經悄然開始為烏克蘭戰後重建布局，基輔當局必須要密切留意北京在這個問題上的動機與角色。

《商報》這篇文章稱，在戰爭前，烏中貿易一度蓬勃發展，烏克蘭向中國出口糧食和核反應堆部件，同時進口大量機械以及消費品。作者建議，烏克蘭不妨在戰後重建問題上效仿伊拉克與中國的「石油換重建」模式，推出「糧食換重建」方案。

文章還說，「烏克蘭的糧食、礦產、甚至航空技術都可以當作與中國緩解緊張關係的價碼，換取中國援建基礎設施。烏克蘭似乎不太可能簽署一份影響如此深遠的協議，但是中國企業在可再生能源等關鍵領域擁有主導地位，所以基輔從一開始就排除中國參與是不明智的。」

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