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彈劾政局執政黨陷分裂！韓東勳遭黨內嗆「叛徒」：又不是我搞戒嚴

▲▼國民力量黨代表韓東勳。（圖／達志影像）

▲南韓執政黨國民力量黨代表韓東勳。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，涉嫌主導內亂。對此，南韓國會14日下午以204張贊成票通過彈劾。如今，執政黨國民力量再度淪為一盤散沙，韓東勳更是四面楚歌，今（16）日正式請辭黨代表一職。自從彈劾通過以後，韓東勳便遭黨內親尹派批鬥為「鼠輩」、「叛徒」。

尹錫悅原本計畫在戒嚴當晚逮捕包括韓東勳、李在明在內等朝野兩黨黨代表。原先，韓東勳在彈劾議題上持反對立場，不過自從逮捕名單曝光以後，他便改口稱支持彈劾。而在確認尹錫悅不願提早下台後，韓東勳更表示只有通過彈劾，才是唯一一條阻止尹錫悅繼續行使總統職務的道路，呼籲黨內議員照個人信念投票。

國民力量12日選出「親尹派」議員權性東接下新任院內代表，在國會開始進行彈劾表決前，他在議員總會上表示，黨內仍維持「反對彈劾」之立場，不過支持黨員們參與投票。因此，韓東勳的言論自然與黨內親尹等主流人士互相違背。

▲▼韓東勳14日在議員總會上遭到同黨議員怒嗆「叛徒」、「鼠輩」。（圖／達志影像／newscom）

▲韓東勳14日在議員總會上遭到同黨議員怒嗆「叛徒」、「鼠輩」。（圖／達志影像／newscom）

根據韓媒《東亞日報》，南韓國會14日下午通過彈劾案，面對來自黨內的總統尹錫悅遭到彈劾，國民力量便召開議員總會，許多議員要求韓東勳承擔政治責任，對於黨內人士排山倒海的批判，韓東勳忍不住直言，「是我戒嚴的嗎」、「是我在彈劾表決上投票嗎」，此番言論更加激起現場議員們的怒火。

據悉，儘管韓東勳身為國民力量黨代表，然而他並非國會議員，因此無法參與14日國會彈劾表決。

報導還原當天國民力量議員總會的內幕。韓東勳表示，「尹錫悅必須停止履行總統職務，彈劾成功是先前就可以預料到的事」；親尹派的議員們極為不滿，「黨意就是反對彈劾，你到底在說什麼鬼話？只要韓代表願意配合，彈劾根本就不可能會通過」；韓東勳反嗆，「你認為這可能嗎」；議員則回應，「為什麼不行？只要我們團結就可以了。」

其他黨員更是怒嗆，「黨代表為何違背黨意，自己一個人在那邊慫恿支持彈劾」；韓東勳則是回應，「我只是以黨代表的身分發表意見」；其他議員相當氣憤，「什麼黨代表的意見？那是你自己的個人意見吧？」

▲▼韓東勳16日上午在記者會宣布辭去黨代表一職。（圖／達志影像／newscom）

▲韓東勳16日上午在記者會宣布辭去黨代表一職。（圖／達志影像／newscom）

韓東勳聽到這則是忍不住反駁，「難道是我在國會彈劾案上投票的嗎」、「難道是我慫恿發動戒嚴的嗎」；對此，現場多名議員怒火中燒，認為韓東勳缺乏共感能力和同黨意識，紛紛大吼「你給我滾」、「自私的叛徒」、「鼠輩」，議員權泳臻（前大邱市長）更奔上講台用手指比著韓東勳。最後，韓東勳在10分鐘之內離開現場。

韓東勳事後回憶，「現場還有人扔擲水桶、歇斯底里，我懷疑我們黨內的精神狀態是否有問題。」

報導指出，包含「親韓派」的張東赫、秦鍾午在內等5名黨內最高委員接連宣布辭職，自此黨內由韓東勳所組成的領導體制宣告潰散，因此韓東勳只好於16日上午在記者會上宣布辭退黨代表一職。

 ►快訊／韓執政黨魁韓東勳「宣布辭職」　收拾彈劾局面

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