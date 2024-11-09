ET說英文／Donald Trump：是王牌，更是世界統治者！

▲二度當選美國總統的川普與妻子梅蘭妮亞對重回白宮喜不自「勝」。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

華人世界的父母替孩子取名字時，普遍會取一個吉祥的、寓意美好的名字，期盼他(或她)一輩子平安幸福、最好還能發達(日、韓的父母亦是如此)。

跟東方人不同，歐美人士因為受基督教影響，普遍會在孩子出生或受洗時，替他(她)取一個「教名」(Christian name)，就是彼得、保羅與瑪麗這類名字；這些名字多數都跟基督教的聖徒有關。由於數量有限，所以歐美人士同名者比比皆是。

但姓氏就不同了。由於種族繁多，不及備載，他們的姓氏有如繁花盛放，多不勝數。這些姓氏絕大多數都有含意；當中有美好的，例如有人姓King，意指國王。但也有不怎麼讓人愉悅的，例如有人姓「考華德」(Coward)，英文字義是「懦夫」！

▲川普的小兒子巴倫(Barron Trump)與父母同台亮相。（圖／達志影像／美聯社）

不過有些人不知道是否老天特別垂愛，連名帶姓都是上上大吉。其中一個幸運兒：正是甫贏得美國總統大選，奪回白宮寶座的唐納德‧川普(Donald Trump)。

大家都知道，川普是德國人後裔。他的祖父佛德瑞克(Frederick Trump)於19世紀末從德國巴伐利亞移民到美國紐約後，為了避免刺激當地人的反德情緒，才把家族的姓氏Drumpf改為Trump。這段秘辛，因為知名脫口秀《上周今夜》(Last Week Tonight)主持人約翰奧立佛(John Oliver)在節目中爆料而廣為人知。

▲川普勝選後，川粉們欣喜若狂。 (圖／路透)

根據「家族歷史搜尋網站」(Family Search)記載：Drumpf這個字可追溯到中世紀當時德語地區的用語，意指「大個子」，後來才被拿來用作姓氏。當川普的祖父把姓氏從Drumpf改為Trump後，那就更不得了：因為它在英文裡的意思是「王牌」！在撲克牌遊戲裡，就是一直蓋著、等到最後一刻才掀開來、出奇制勝的那張牌。

川普已經是美國人，他的名字也應該用英文發音的方式來唸。川普這個中文譯名更貼近原音，「特朗普」卻差很多。所以，習主席，想要改善中美關係，先把人家的姓氏發音譯對好嗎？

更有趣的是，川普的First Name(名)是Donald。這個字源自凱爾特語(Celtic)，意指「世界的統治者」，蘇格蘭史上有六位國王都是這個名字！Donald Trump，名如其人，夠嗆了吧 ？