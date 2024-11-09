　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

ET說英文／Donald Trump：是王牌，更是世界統治者！

▲▼ 美國當選總統川普（右）與夫人梅蘭妮亞（左）。（圖／路透）

二度當選美國總統的川普與妻子梅蘭妮亞對重回白宮喜不自「勝」。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

華人世界的父母替孩子取名字時，普遍會取一個吉祥的、寓意美好的名字，期盼他(或她)一輩子平安幸福、最好還能發達(日、韓的父母亦是如此)。

跟東方人不同，歐美人士因為受基督教影響，普遍會在孩子出生或受洗時，替他(她)取一個「教名」(Christian name)，就是彼得、保羅與瑪麗這類名字；這些名字多數都跟基督教的聖徒有關。由於數量有限，所以歐美人士同名者比比皆是。

但姓氏就不同了。由於種族繁多，不及備載，他們的姓氏有如繁花盛放，多不勝數。這些姓氏絕大多數都有含意；當中有美好的，例如有人姓King，意指國王。但也有不怎麼讓人愉悅的，例如有人姓「考華德」(Coward)，英文字義是「懦夫」！

▲▼川普的兒子拜倫川普（Barron Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

川普的小兒子巴倫(Barron Trump)與父母同台亮相。（圖／達志影像／美聯社）

不過有些人不知道是否老天特別垂愛，連名帶姓都是上上大吉。其中一個幸運兒：正是甫贏得美國總統大選，奪回白宮寶座的唐納德‧川普(Donald Trump)。

大家都知道，川普是德國人後裔。他的祖父佛德瑞克(Frederick Trump)於19世紀末從德國巴伐利亞移民到美國紐約後，為了避免刺激當地人的反德情緒，才把家族的姓氏Drumpf改為Trump。這段秘辛，因為知名脫口秀《上周今夜》(Last Week Tonight)主持人約翰奧立佛(John Oliver)在節目中爆料而廣為人知。

▲▼川普支持者。（圖／路透）

川普勝選後，川粉們欣喜若狂。 (圖／路透)

根據「家族歷史搜尋網站」(Family Search)記載：Drumpf這個字可追溯到中世紀當時德語地區的用語，意指「大個子」，後來才被拿來用作姓氏。當川普的祖父把姓氏從Drumpf改為Trump後，那就更不得了：因為它在英文裡的意思是「王牌」！在撲克牌遊戲裡，就是一直蓋著、等到最後一刻才掀開來、出奇制勝的那張牌。

川普已經是美國人，他的名字也應該用英文發音的方式來唸。川普這個中文譯名更貼近原音，「特朗普」卻差很多。所以，習主席，想要改善中美關係，先把人家的姓氏發音譯對好嗎？

更有趣的是，川普的First Name(名)是Donald。這個字源自凱爾特語(Celtic)，意指「世界的統治者」，蘇格蘭史上有六位國王都是這個名字！Donald Trump，名如其人，夠嗆了吧 ？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
幻聽作祟！北捷女車廂內持刀劃傷男學生
車廂內畫面曝光！北捷女砍傷1人滿臉血　帥氣口罩伯上前抓手壓制
北部驚傳「年輕酒店妹」確診愛滋
「OO壞」桃園少女改回原名了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／從甲殼蟲到特朗普　談大陸的不靠譜翻譯

國際火線／賓州啓示錄：天佑美國人天天吃飽飽！

峮峮跟KID化身老師 讓孩子們在遊戲中學環保

國際火線／邪惡兼平庸：總統拜登的「七宗罪」

國際火線／地獄就是別人　政治正確與名人牌的崩盤

國際火線／總統大選生死鬥：當鮮嫰空心菜遇上川普麻辣燙

國際火線／迫切的危機：美國民主制度的缺陷與崩潰

國際火線／選民還是愚民？民意如流水，莎士比亞最懂

國際火線／人人都愛法西斯，人人心中有川普

流行歌曲話當年／渣男之歌：陳奕迅的《富士山下》

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

高雄1歲嬰頭部重創亡！23歲母「2度被通報家暴」　兒身上已有瘀傷

查柯文哲3次便當會！　黃珊珊移送北檢複訊畫面曝光

斑鳩霸佔泡麵碗上不離開　飼主無奈...網笑：不鳩喔

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

大巨蛋下水道聽周杰倫？！　昆凌：還是要保持安全

新北市福和橋遭撞擊瞬間！　養工處曝主梁最新勘驗狀況

ET說英文／Donald Trump：是王牌，更是世界統治者！

信徒大排長龍搶喝「聖水」　廟方：只是冷氣水

以色列球迷在荷蘭遇襲！　納坦雅胡「派遣專機」急撤公民

鳥撞壞艙門？行李高空中「甩出機外」下秒碾碎　乘客打臉航空公司

美國43隻母猴子集體逃出「醫學實驗室」！ 　警方籲緊閉門窗

川普上台「美中貿易戰恐更糟糕」！　衛報：很難預測

26歲繼父「咬斷5歲男童生殖器」！　巴西變態虐兒案曝光

日本「無碼AV網站」FC2創辦人下機秒被逮！　遭通緝近10年

美國大選「Pornhub流量也攀高」　開票完一堆人急著紓壓

1人要花35萬！　川普史上最大「非法移民驅逐計畫」成本超高

199.9萬起！KIA「EV6特仕車」台灣實拍曝光　專屬GT塗裝＋多項配備

民眾黨版財劃法新北預算恐大減　議員籲：為新北爭取最高分配

立冬剛至太平洋4擾動　下周估再「生成2颱風」恐往北勾向台灣

國道「內線時速120」還是被閃　掀兩派大戰：超車道不是超速車道

吳磊驚傳「受傷取消見面會」費用全報銷　粉絲憂：到底多嚴重？

快訊／北捷傷人案17歲男送醫　侯友宜赴院探視「暴力事件絕不容忍」

台灣角川25週年「要當大前輩」　３大重磅、涼宮春日新作全球上市

山下美月主演人氣動漫《山田Lv999》真人版！預告曝光被批：差太多

金光閃閃！技能競賽秀水高工奪牌　12生獲賞「金元寶」

ET說英文／Donald Trump：是王牌，更是世界統治者！

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

國際熱門新聞

錢包翻出舊彩券　女中3千多萬元嚇哭

信徒大排長龍搶喝「聖水」　廟方：只是冷氣水

日本「無碼AV網站」FC2創辦人被逮！

Donald Trump：王牌兼世界統治者

鳥撞壞艙門？行李高空中被甩出機外碾碎

俄飛官同學會「77人差點全滅」

普丁控「台灣學烏克蘭」挑起危機

「網路上最神秘的歌」謎團破解！

1人要花35萬　川普「非法移民驅逐計畫」成本超高

川普當選　馬斯克「跨性別女兒」宣布離美

北韓士兵沉迷A片　赴俄作戰狂看

26歲繼父「咬掉5歲男童生殖器」

美國「43母猴」集體逃出醫學實驗室！

飛機引擎突噴火　乘客嚇到「跳機逃生」

更多熱門

相關新聞

台灣明年初擬付川普保護費？立委：是雙贏的結果

台灣明年初擬付川普保護費？立委：是雙贏的結果

共和黨候選人川普（Donald Trump）再次獲選下一屆美國總統，而他先前曾表示，台灣應該支付美國保護費，引發外界擔憂。美台商業協會會長韓儒伯向《路透社》表示，台灣可能透過提前進行大筆軍購，向川普表達台灣「無意搭便車」，且願意花錢自我防衛的決心。對此，民眾黨立委林憶君認為，台灣應保持開放態度，因為這將有助於推動台灣國防產業。

川普勝選「台股周線翻紅」　投資專家：Q4旺季行情啟動

川普勝選「台股周線翻紅」　投資專家：Q4旺季行情啟動

川普上台「美中貿易戰恐更糟糕」

川普上台「美中貿易戰恐更糟糕」

川普會要台灣軍費加到GDP10%　江啟臣：國防預算不是用喊價的

川普會要台灣軍費加到GDP10%　江啟臣：國防預算不是用喊價的

美國大選「Pornhub流量也攀高」

美國大選「Pornhub流量也攀高」

關鍵字：

2024美國總統大選川普Donald Trump賀錦麗ET說英文國際火線Drumpf

讀者迴響

熱門新聞

車廂內畫面曝光！口罩伯上前壓制北捷女

17歲學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

北捷女美工刀砍人！男學生滿臉血求救

快訊／女搭捷運幻聽　持刀劃傷男學生

即／台北捷運1人持刀闖入　捷運緊急停駛

北捷女車上砍人　目擊者被推擠2車廂逃跑

快訊／北捷持刀攻擊2人受傷　現場壓制畫面曝光

快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭攻擊受傷

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

黃曉明傳驚覺被騙想分手「被要12億分手費」

光棍男突遇26歲女認親　DNA一驗親生的

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月全台增100人確診

Netflix雙11沒優惠反而漲價　最高漲幅18％

更多

最夯影音

更多

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

高雄1歲嬰頭部重創亡！23歲母「2度被通報家暴」　兒身上已有瘀傷

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面