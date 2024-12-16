罷免總統太困難！憲法法庭審理彈劾案　主審法官是「尹錫悅任命」

▲南韓憲法裁判所發言人李鎮16日宣布尹錫悅彈劾案相關辯論時程。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，派軍警封鎖國會、強闖中選會，14日遭到國會以204張贊成票通過彈劾，全案交付憲法裁判所（憲法法庭）審理。對此，憲法裁判所表示，目前將全力集中在審理尹錫悅彈劾案，且「6人體制」能夠應付審理與辯論，至於主審法官則是由尹錫悅直接任命的鄭亨植。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所今（16）日上午首度召開法官會議，決定首場辯論準備程序期日將於27日下午2時展開，在正式展開辯論之前，當天將會傳喚兩造，針對兩造的主張和各項證據進行整理，並制定進一步的審理計畫，當事者並無出席辯論準備程序期日的義務。

在準備程序期日結束後，將會個別指定由兩造全面進行爭論的辯論期日。

憲法裁判所表示，將會優先審理尹錫悅彈劾案，不過原定12月進行的監察院長崔載海、首爾中央地方檢察長李昌洙彈劾案之辯論準備程序，仍依原本計畫進行。

▲南韓憲法裁判所6名現任法官，從左上（順時針）依序為鄭亨植、文炯培、金福馨、李美善、鄭貞美、金炯枓。（圖／達志影像）

南韓法律規定，憲法裁判所由9名法官組成。不過，隨著憲法裁判所所長李悰錫、法官李榮真、法官金基潁10月17日期滿卸任，使得如今憲法裁判所只剩下6名法官，分別為鄭亨植、文炯培（現代理所長）、金福馨、李美善、鄭貞美、金炯枓。

憲法裁判所強調，儘管目前仍有3名法官空缺，但「6人體制」仍可進行尹錫悅彈劾案的辯論與審理。

另外，尹錫悅彈劾案在憲法裁判所的主審法官也跟著出爐，為2023年12月由總統尹錫悅直接提名的鄭亨植（63歲），憲法裁判所主審法官的決定方式，由電腦隨機抽籤。

▲▼南韓憲法裁判所法官鄭亨植，2023年12月由尹錫悅直接任命。（圖／達志影像／newscom）

鄭亨植畢業於首爾高中、首爾大學法律系，並於1985年司法考試合格，司法研修院畢業後，擔任水原地方法院城南支院法官、大法院（最高法院）裁判研究官、大田高等法院與首爾高等法院部長法官、首爾行政法院首席部長法官、首爾破產法院院長、大田高等法院院長。

鄭亨植平時性格溫和、穩重，外界認為其在進行審判時擁有卓越的實力，且法理依據的判斷相當精準，在首爾地方律師會向所屬律師進行調查的「2015年法官評價」中，更被評選為優秀法官。

南韓網友在Naver留言表示，「看來李在明會先坐牢吧？已買好爆米花」、「瘋了吧？根本是請鬼拿藥單（把魚交給貓）」、「這算什麼處刑啊？竟然是尹錫悅直接任命的人選，那審判結果很清楚了吧」、「經常跑太極旗集會（極端保守派集會）的人竟然是法官」、「這樣尹錫悅所涉嫌的內亂罪，會被改判無罪吧」、「他看起來是極右派」。