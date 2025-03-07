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很多人憂台積電變美積電！黃士修揭「昔日1事」曝出走真相

▲▼總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會，握手合照。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電擴大對美投資，總統賴清德與台積電董事長魏哲家6日召開記者會，說明台積電對美投資案。核能流言終結者創辦人黃士修表示，很多人憂心台積電變美積電，可在台積電被稱為護國神山前，綠營與反核利益團體都一直想趕走台積電。這次台積電出走美國，「缺電」正是考量之一，「根留台灣。可我的枝葉要伸到有光的地方，求生。」

黃士修在粉專表示，台積電宣布赴美投資 1000 億美元，引發外界擔憂「護國神山」是否會變成「美積電」。民進黨強調這是強化台美關係的重要投資，而國民黨則認為可能削弱台灣半導體競爭力，「我倒是困惑，為什麼每次提及台積電，從蔡政府到賴政府，都講得好像國營事業似的？」

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黃士修指出，台積電的外資持股超過七成，主要訂單也來自美國，因此被稱為「美積電」並不為過。但台電這家真正的國營事業，卻因長年廢核政策遭到掏空，依公司法標準早已破產。

他不禁質問：「記得『護國神山』這個稱號怎麼來的嗎？」他表示，2019 年選舉期間，綠營側翼炒作台積電是護國神山，之後成為新聞主流說法，成為 2020 年疫情期間蔡政府「國家隊大內宣」的前身。然而，在此之前，「護國神山」指的是中央山脈，而民進黨與反核團體其實曾試圖趕走台積電。

黃士修回憶，2018 年公投期間，行政院永續委員會委員徐光蓉曾點名台積電為高耗能產業，而當時推動非核家園政策的學者趙家緯，甚至捏造一份報告，將台灣的用電成長率設定為零，以便證明不需要核能與火力發電。

然而，當時台積電南科 18 廠的建設計畫曝光，社會輿論開始關注電力需求，讓民進黨不得不緊急滅火，要求相關人士閉嘴。黃士修嘲諷：「沒事，趙家緯後來改掛台大風險中心、台灣環境規劃協會等名義，繼續拿政府計畫，現在還成為總統府氣候委員會委員。」

談到台積電股價的飆升，黃士修認為，市場對台積電的肯定早在 2014 年就開始，並非民進黨的功勞。他回顧，2014 年三星領先台積電推出 14nm 製程，雖然台積電仍取得蘋果訂單，但張忠謀當時坦言市占率將下滑。

然而，2015 年蘋果 A9 晶片交由台積電 16nm 和三星 14nm 共同代工，結果消費者發現台積電版本的晶片更省電，這才讓市場重新認可台積電，股價一路攀升，至 2018 年初，市值已佔大盤 20% 以上。2019 年底，外資喊出台積電股價目標價 400，2020 年和 2024 年更是如鬼神般飆漲，如今市值已過半，大盤幾乎隨台積電一家公司波動。

然而，黃士修也質疑，為何台積電的海外設廠幾乎都發生在民進黨執政期間？從 2001 年的新加坡、2018 年的南京、2021 年的日本熊本、2024 年的德國德勒斯登與美國亞利桑那，每一次的重大投資都在這個時間點發生。

他進一步表示，半導體產業專家已指出「缺電」是台積電加碼投資美國的重要考量之一，雖然政府和台積電都不會明說，但這已經是不爭的事實。他感嘆：「根留台灣？可我的枝葉要伸到有光的地方，求生。」

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