尹錫悅彈劾案審判！韓憲法法庭今召開首場會議：將儘快秉公審理

▲大韓民國憲法裁判所。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，派遣軍隊封鎖國會、強闖中選會，涉嫌「主導內亂」，14日遭到國會以204張贊成票表決通過彈劾，全案交由憲法裁判所（憲法法庭）審理。對此，憲法裁判所今（16）日上午召開會議，強調將集中精力針對尹錫悅彈劾案進行辯論、審判，並在最短的時間內秉公處理。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓憲法裁判所16日上午10時（台灣時間上午9時），由代理所長文炯培召集其他5名法官進行「6人體制」會議，針對國會送交的尹錫悅彈劾訴追案進行首場討論，而彈劾案的首場辯論將訂於27日進行。會議強調，未來將會擱置其他彈劾案，集中審理尹錫悅彈劾案，預計一周內會進行2次以上辯論，前後僅間隔2到3天。

憲法裁判所接獲的彈劾案審判，除了14日由國會通過送抵的尹錫悅彈劾案，還包括監察院長崔載海、法務部長朴性載的彈劾案審判。

目前憲法裁判所已投入辯論準備程序，並預計將彈劾審判請求書謄本送給「被請求人」尹錫悅。

▲南韓憲法裁判所由9名法官構成。（資料照／達志影像）

南韓法律規定，憲法裁判所由9名法官組成。不過，隨著憲法裁判所所長李悰錫、法官李榮真、法官金基潁10月17日期滿卸任，使得如今憲法裁判所只剩下6名法官，剩餘的3名法官名額由國會提名，共同民主黨提名鄭桂先、馬恩赫，國民力量提名趙漢暢。

報導指出，為了讓尹錫悅彈劾案能夠在憲法裁判所順利審理，通過對於尹錫悅的罷免程序，南韓國會力拚「9人體制」能夠趕在年底前上路，因此預計本月23、24日針對3名法官提名人選進行人事聽證會。共同民主黨向目前代理總統職務的國務總理韓悳洙施壓，要求必須任命由國會提名的3名憲法裁判所法官，否則將會再度推動彈劾韓悳洙的程序。

共同民主黨院內代表朴贊大向憲法裁判所喊話，「雖然國會彈劾了尹錫悅，但目前仍剩下憲法裁判所的審判程序」。該黨最高委員金民錫表示，「隨著核心關係人士證詞出爐，加上尹錫悅（坦白犯罪），已滿足通過彈劾尹錫悅的條件。為了拯救大韓民國，我相信憲法裁判所能夠儘快做出判決」。

另一最高委員全賢姬則表示，「彈劾審判被請求人尹錫悅所犯下的12月3日內亂事態，是重大的違憲與違法行為。憲法裁判所必須迅速進行審判，儘快讓國家危機狀況劃下休止符。」