台南大遠百耶誕公益點燈　黃偉哲攜手企業送暖偏鄉學童

▲台南大遠百3日晚上舉行「2024愛分享」聖誕公益點燈儀式，傳遞祝福及喜樂，市長黃偉哲偕同夫人劉育菁共同出席，見證公益贈鞋儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



每年12月來臨，台南大街小巷妝點繽紛的聖誕樹，洋溢濃厚佳節氛圍，3日晚間台南大遠百舉行「2024愛分享」聖誕公益點燈儀式，傳遞祝福及喜樂，市長黃偉哲偕同夫人劉育菁共同出席，見證公益贈鞋儀式，同時祝福市民朋友於歲末年終之際，迎接幸福的新年度。

市長黃偉哲致詞感謝遠東集團董事長徐旭東16年來持續舉辦公益活動，善盡企業的社會責任。本次點亮聖誕樹公益活動，不僅是節慶儀式，更象徵市府攜手企業，為台南點亮溫暖的燈，向偏鄉學童傳遞愛與溫暖。他也期盼未來有更多企業投入社會公益，讓台南成為有溫度的城市。





為延續愛的力量，今日活動同步舉辦「第16屆跑吧！我們一起向前衝」公益贈鞋儀式，贈送運動鞋給10所台南市及花蓮縣的偏鄉國小，希望讓更多孩童感受到溫暖的呵護。活動共計有319名偏鄉學童獲得贈鞋。

今日點燈活動有台南市交響樂團、國軍娃娃及後壁區新東國小及花蓮縣秀林鄉富世國小學童等多組嘉賓帶來精彩演出。同時「台南400城市食力巡迴移動展」的五感體驗專車也來到現場，並有限定版「台南聖誕臨時郵局」，現場除辦理郵件收寄服務外，還提供購買郵票並蓋上紀念郵戳的服務，讓參與民眾感受到濃厚的節慶氛圍。市議員李宗霖、陳怡珍及蔡筱薇也到場共襄盛舉。