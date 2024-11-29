德克士脆皮炸雞進駐公館商圈！搭上棒球熱張泰山及小龍女店長共襄盛舉

▲德克士脆皮炸雞－台北台大店在公館美食圈正式入駐。

生活中心／綜合報導

好吃的德克士脆皮炸雞－台北台大店在公館美食圈正式入駐，此為德克士脆皮炸雞的12家店，將於12/3(二)開幕！搭上中華棒球隊冠軍榮耀，開幕當日將邀請張泰山擔任剪綵貴賓，並於12/7(六)邀請小龍女－小珍奶擔任特派店長。

▲12/3(二)將邀請張泰山剪綵，12/7(六)邀味全龍啦啦隊小龍女的”小珍奶”為特派店長。

12/3(二)棒球明星張泰山結合公益於公館一起熱情炸起來

12/3(二)開幕當日邀請張泰山與服務業協會秘書長韋文敏剪綵，當日所獲淨利將捐出予『接棒未來』偏鄉棒球公益計畫，支持台灣偏鄉棒球的發展，為弱勢小球員在追尋棒球夢的路上，盡一份心力！張泰山表示：邀請大家除了吃炸雞看棒球，也一起支持台灣偏鄉小球員，有更好的打球環境與資源，才能成長茁壯為中華隊爭光！

12/7(六)更特邀味全龍啦啦隊小龍女的”小珍奶”為特派店長，當日下午2:00~4:00於德克士台北台大店幫忙加入會員、介紹分享脆皮炸雞美味秘訣，歡迎大家到店共襄盛舉。

▲德克士推出”開幕慶五重優惠活動”放送。

慶祝德克士台北台大店開幕，德克士推出”開幕慶五重優惠活動”放送：

第一重：開幕首5日(12／3~12／7)推出”咔滋脆皮炸雞套餐$128”享有65折優惠(每人限購一套)。

第二重：接棒前優惠再五日放送優惠12/8~12/12接續推出歡樂288桶餐(咔滋脆皮炸雞*5+$38飲品*2)每人限購一套，呼朋邀友一起來分享炸雞看棒球賽。

第三重：12/3~12/19(17天)期間只要消費滿288元加碼贈送”香酥脆雞堡”兌換券乙張(12/20~1/7可至台北台大店兌換)。

第四重：12/5~12/31(19天)德克士會員點數20倍送，點數等同消費金(100點數=1元)，每筆消費都享有20%的現金點數回補。

第五重：12/3起滿288元就贈百事購物袋乙個，限會員專屬優惠100組送完為止。

▲▼德克士脆皮炸雞人氣餐點。





全德克士門店同慶 至所有門市消費就享有20%現金點數回饋

慶德克士第12家店開幕”台北台大店”，全德克士門市自12/5~12/31這段期間，加入會員到任一家德克士門市消費就享有20倍的現金點數回饋，年終歡聚就是要大口吃炸雞才爽～德克士一心為你！

德克士台北台大店 台北市羅斯福路三段316巷16號 Tel: 02-23670009

全門市營業資訊： https://www.dicos.com.tw/branch/all/1

▲德克士第12家店”台北台大店”慶開幕。

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