　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

德克士脆皮炸雞進駐公館商圈！搭上棒球熱張泰山及小龍女店長共襄盛舉

▲▼德克士脆皮炸雞進駐公館商圈。（圖／業者提供）

▲德克士脆皮炸雞－台北台大店在公館美食圈正式入駐。

生活中心／綜合報導

好吃的德克士脆皮炸雞－台北台大店在公館美食圈正式入駐，此為德克士脆皮炸雞的12家店，將於12/3(二)開幕！搭上中華棒球隊冠軍榮耀，開幕當日將邀請張泰山擔任剪綵貴賓，並於12/7(六)邀請小龍女－小珍奶擔任特派店長。

▲▼德克士脆皮炸雞進駐公館商圈。（圖／業者提供）

▲12/3(二)將邀請張泰山剪綵，12/7(六)邀味全龍啦啦隊小龍女的”小珍奶”為特派店長。

12/3(二)棒球明星張泰山結合公益於公館一起熱情炸起來

12/3(二)開幕當日邀請張泰山與服務業協會秘書長韋文敏剪綵，當日所獲淨利將捐出予『接棒未來』偏鄉棒球公益計畫，支持台灣偏鄉棒球的發展，為弱勢小球員在追尋棒球夢的路上，盡一份心力！張泰山表示：邀請大家除了吃炸雞看棒球，也一起支持台灣偏鄉小球員，有更好的打球環境與資源，才能成長茁壯為中華隊爭光！

12/7(六)更特邀味全龍啦啦隊小龍女的”小珍奶”為特派店長，當日下午2:00~4:00於德克士台北台大店幫忙加入會員、介紹分享脆皮炸雞美味秘訣，歡迎大家到店共襄盛舉。

▲▼德克士脆皮炸雞進駐公館商圈。（圖／業者提供）

▲德克士推出”開幕慶五重優惠活動”放送。

慶祝德克士台北台大店開幕，德克士推出”開幕慶五重優惠活動”放送：
第一重：開幕首5日(12／3~12／7)推出”咔滋脆皮炸雞套餐$128”享有65折優惠(每人限購一套)。
第二重：接棒前優惠再五日放送優惠12/8~12/12接續推出歡樂288桶餐(咔滋脆皮炸雞*5+$38飲品*2)每人限購一套，呼朋邀友一起來分享炸雞看棒球賽。
第三重：12/3~12/19(17天)期間只要消費滿288元加碼贈送”香酥脆雞堡”兌換券乙張(12/20~1/7可至台北台大店兌換)。
第四重：12/5~12/31(19天)德克士會員點數20倍送，點數等同消費金(100點數=1元)，每筆消費都享有20%的現金點數回補。
第五重：12/3起滿288元就贈百事購物袋乙個，限會員專屬優惠100組送完為止。

▲▼德克士脆皮炸雞進駐公館商圈。（圖／業者提供）

▲▼德克士脆皮炸雞人氣餐點。

▲▼德克士脆皮炸雞進駐公館商圈。（圖／業者提供）

全德克士門店同慶 至所有門市消費就享有20%現金點數回饋

慶德克士第12家店開幕”台北台大店”，全德克士門市自12/5~12/31這段期間，加入會員到任一家德克士門市消費就享有20倍的現金點數回饋，年終歡聚就是要大口吃炸雞才爽～德克士一心為你！
德克士台北台大店 台北市羅斯福路三段316巷16號 Tel: 02-23670009
全門市營業資訊： https://www.dicos.com.tw/branch/all/1

▲▼德克士脆皮炸雞進駐公館商圈。（圖／業者提供）

▲德克士第12家店”台北台大店”慶開幕。

❤️ 勸募字號：衛部救字第1131361739號
❤️ 捐款傳送門：https://pse.is/69upcz
❤️更多相關優惠請詳見「德克士脆皮炸雞 」
粉絲專頁：https://www.facebook.com/dicos.taiwan/?locale=zh_TW

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北院證實了！周玉蔻蔡玉真限制出境原因曝
莊昕諺親送400雞排珍奶！澎湖鄉親湧入排爆
明晨急凍剩不到10度　下周兩波降溫「最強挑戰冷氣團」
辰己涼介「誇張變裝」　老爸不忍了：太過分
IG大爆增！林家正「深夜上傳1張圖」急刪更換！球迷喊：終於換
蔣智賢未在保留名單！富邦悍將：各方面有退化

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「Popeyes台北101店」12／4開幕！雞塊、薯條限時免費送

辛苦了！年末好好犒賞自己　北捷燈箱廣告給你各種idea

德克士脆皮炸雞進駐公館商圈！搭上棒球熱張泰山及小龍女店長共襄盛舉

好市多倒數第2天優惠曝光！蘋果iPad 13吋特價　除濕機現省3300元

7-11開賣「24小時火鍋」全面8折！1到3人小份量　可自助配菜加肉

家樂福義大利週開跑！米其林主廚愛用頂級精品刀具、正宗義大利食材通通搬回家

雞翅下殺半價！bb.q CHICKEN年末限定「歡聚食雞餐」限時開賣

全聯便當新口味來了！聯名台式炸雞大獅推「金脆雞棒腿」

全聯經濟魷戲12／6起展開！打開APP拚輸贏　7萬件商品免費送

好市多黑五倒數3天！果粉期待iPad現折2千　55吋顯示器省6千

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

#玉米 林昱珉：感謝富邦救援投手 #富藍戈

【泰格與雪兒】抱歉認錯了

韓佳人同框「失散弟」金桐俊　玩換臉APP嚇到：不知道有沒有換！

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

疾管署「土皇帝」遭拔官！　莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

「Popeyes台北101店」12／4開幕！雞塊、薯條限時免費送

辛苦了！年末好好犒賞自己　北捷燈箱廣告給你各種idea

德克士脆皮炸雞進駐公館商圈！搭上棒球熱張泰山及小龍女店長共襄盛舉

好市多倒數第2天優惠曝光！蘋果iPad 13吋特價　除濕機現省3300元

7-11開賣「24小時火鍋」全面8折！1到3人小份量　可自助配菜加肉

家樂福義大利週開跑！米其林主廚愛用頂級精品刀具、正宗義大利食材通通搬回家

雞翅下殺半價！bb.q CHICKEN年末限定「歡聚食雞餐」限時開賣

全聯便當新口味來了！聯名台式炸雞大獅推「金脆雞棒腿」

全聯經濟魷戲12／6起展開！打開APP拚輸贏　7萬件商品免費送

好市多黑五倒數3天！果粉期待iPad現折2千　55吋顯示器省6千

最高優惠12萬！福特六和祭出最強年終優惠　Focus最低74.9萬起

查司長霸凌竟揪出「公文疑非本人批閱」　衛福部：深入調查

北院證實了！周玉蔻蔡玉真限制出境原因曝　判刑1年半有逃亡之虞

斑馬線驚見「滾」行人！男子花30秒滾過馬路   警方回應了

金門金沙鎮海岸驚現死亡鯨豚　保育、海巡人員協助掩埋

U12台灣小將亞洲盃奪冠 辜仲諒宴請全隊嗑燒肉

他按摩1小時...2天後大量吐血　控按摩店害「突然癌症末期」

埔里花卉展11／30登場　百萬人氣YTR歌手黃挺瑋代言

馬龍到文化大學秀球技　得知台灣12強奪冠「想體驗打棒球」

哈佛研究證實5類食物「抗發炎」　台大醫：降低疾病風險

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

消費熱門新聞

囤貨預備！超商咖啡限時1天買7送7

好市多黑五還沒買的注意

好市多黑五倒數3天！蘋果iPad、手錶優惠

全聯便當新口味來了！聯名炸雞大獅推「金脆雞棒腿」

黑五開打就爆搶！德國雙人砧板3件799引發搬貨潮

繼光香香雞買1送1限定8天搶

好市多黑五倒數3天！果粉期待3C用品折價

肯德基聖誕巨大桶回歸！加碼吃3新品

26年麥當勞台中大潤發店11／30熄燈

馬拉松跑者無畏精神非贏不可鬥志

全聯開出200萬特獎！幸運門市曝光

黑五狂降！口碑爆棚「牙齒清潔神物」價格殺瘋了

好市多倒數第2天優惠曝光！iPad 13吋特價

7-11開賣「24小時火鍋」全面8折

更多熱門

相關新聞

聖揚機構聯展歐洲建築攝影作品

聖揚機構聯展歐洲建築攝影作品

聖揚機構總經理陳正哲熱愛攝影，30多年前在歐洲求學，紀錄了許多歐洲建築景緻及人文風情，陳正哲21日起舉辦「憶訪歐洲．藝遊未盡-陳正哲歐洲行旅個人攝影展」，展出地點位於台中捷運多處站點的藝文長廊，以及李科永紀念圖書館，他表示，盼透過本次攝影展，讓更多人感受到建築的魅力，並體會永續生活的重要性。

第7屆雅豐盃公益健走即將開跑

第7屆雅豐盃公益健走即將開跑

台灣房屋志工為華山孤老家庭掃除

台灣房屋志工為華山孤老家庭掃除

2025話題春節禮盒絕美堅果嚐鮮

2025話題春節禮盒絕美堅果嚐鮮

利百代攜手黑松發送聖誕福音

利百代攜手黑松發送聖誕福音

關鍵字：

德克士頂新公益接棒未來張泰山

讀者迴響

熱門新聞

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨

陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

富邦2年輕球員不打了　陳冠勳、蘇煒智引退

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

推「記分板帽T」被罵爆！店家急下架

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光

高雄情侶雙屍今相驗！男友母心碎現身路都走不穩

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

LINE爆災情！相簿「冒陌生人照」用戶狂+1

快訊／新竹巨城周年慶第2天遇「燒肉店火警」！　現場畫面曝光

U12亞洲中華5比1韓國　隊史第8冠

更多

最夯影音

更多

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面