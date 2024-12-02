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林志玲老爸收藏大公開！大方拍賣募「志玲姊姊」弱勢童教育費

▲▼林志玲爸爸林繁男 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林志玲爸爸林繁男(中) 今日南下高雄做公益。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣文化藝術總會與高雄市銀髮族協會今(1)日下午在郵政博物館高雄館一樓聯合主辦「志玲PaPa和服腰帶收藏拍賣會」，林志玲的父親林繁男出席活動，有感於女兒長年奉獻公益，他也捐出畢生收藏的精美和服腰帶義賣，所得善款全數捐助「志玲姊姊慈善基金會」，為該基金會的守護的弱勢兒童募集相關教育經費。

▲佑青醫院院長陳永興擔任公益拍賣官。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲佑青醫院院長陳永興擔任公益拍賣官。（圖／記者許宥孺翻攝）

拍賣會由佑青醫院院長陳永興擔任公益拍賣官，財團法人門諾社會慈善基金會董事長周朝國擔任見證人。慈善拍賣會現場氣氛熱烈，與會者不僅是競拍者，更是公益理念的支持者，為歲末年終增添暖意，展現以藝術滋養社會的力量。

八十多歲的林繁男雖然因中風後行動有些不便，為支持這場公益活動，專程從台北南下參與，並以風趣幽默的方式闡述日本和服腰帶藝術之美，分享收藏日本和服腰帶背後的故事。這些和服腰帶不僅展現日本傳統服飾的美學，更蘊含志玲爸爸林繁男多年來對文化藝術的熱愛。

▲▼林志玲爸爸林繁男 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林繁男捐出畢生收藏的和服腰帶，善款全數捐助「志玲姊姊慈善基金會」幫助弱勢童。（圖／記者許宥孺翻攝）

林繁男表示，自己年紀大了，希望藉由這次活動展示藝術文化與公益結合的獨特魅力，讓這些珍貴收藏品超越個人的價值，透過義賣回饋社會，成為延續愛與慈善的媒介，更為社會公益注入一股暖流，凝聚熱愛藝術文化的支持者，也為志玲姊姊慈善基金會帶來實質幫助。

林繁男提到，他與高雄市銀髮族協會理事長劉美黛，因一次前往林園鄉中芸鳳芸宮參拜天上聖母媽祖而結下不解之緣。林繁男曾透露參拜時，媽祖神像的面容與劉美黛相似，彷彿暗示兩人將攜手推動公益事業，此後劉美黛肩負使命，協助志玲爸爸以多種方式分享珍藏品，為社會大眾帶來更深層的價值。

門諾基金會董事長周朝國表示，感謝社會各界長期以來對於基金會的人力、物力、財力各方面的愛心捐助，今日的活動將作為門諾基金會計劃明年於台北新光三越百貨公司與林繁男再次合作辦理一場更大型的「日本和服藝術腰帶公益拍賣會」的愛心典範。

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