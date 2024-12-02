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以音樂共鳴生命　天使心家族為愛奇兒家庭發聲

▲▼以音樂共鳴生命　天使心家族為愛奇兒家庭發聲

▲天使心家族響應國際身心障礙者日舉辦歲末慈善音樂會。（圖／天使心家族基金會提供，下同）

記者蒲世芸／綜合報導

天使心家族基金會於11月30日於中山堂舉辦歲末慈善音樂會《我的夏秋冬春》，以台灣與南美洲的四季樂章，深刻詮釋愛奇兒（身心障礙者）家庭如四季更迭般的生命旅程。音樂會特別邀請愛奇兒家庭親述真摯故事，分享他們堅韌的生命歷程。活動同時也響應12月3日「國際身心障礙者日」，以音符傳遞接納與溫暖，促進大眾對愛奇兒家庭的理解與支持，為打造包容友善的社會，注入希望與力量。

陪伴愛奇兒家庭走過四季轉折

天使心家族創立至今已22年，由創辦人林照程與蕭雅雯攜手打造，他們因育有兩位愛奇兒孩子，深刻體會家庭中每位成員都需要支持的力量，懷抱著這份信念，基金會陪伴超過5,000個愛奇兒家庭，攜手走過生命中的艱難挑戰與重要轉折，同時，積極實踐聯合國SDG3「健康與福祉」目標，堅定致力於促進愛奇兒家庭身心穩定與成長。

▲▼以音樂共鳴生命　天使心家族為愛奇兒家庭發聲

▲長榮交響樂團-弦樂八重奏演出台灣四季。

用音符喚醒社會包容與友善

天使心家族慈善音樂會是每年歲末最溫暖的約定，期盼藉由音樂的感染力，結合社會的溫暖支持，讓愛奇兒家庭感受到更多的接納與支持。今年首度請到長榮交響樂團弦樂八重奏演繹《台灣四季》，並由小提琴家蘇顯達、鋼琴家陳冠宇、大提琴家陳世霖組成的天使心鋼琴三重奏詮釋皮亞佐拉的《布宜諾斯艾利斯的四季》。希望藉由這兩組精心挑選的樂曲，深刻展現愛奇兒家庭如四季更迭般的情感轉折與生命歷程。

▲▼以音樂共鳴生命　天使心家族為愛奇兒家庭發聲

▲小提琴家蘇顯達、鋼琴家陳冠宇、大提琴家陳世霖詮釋布宜諾斯艾利斯的四季。

音樂會以四組愛奇兒家庭的生命故事為核心，將夏、秋、冬、春的特別順序與四季音樂交織於舞台上，呈現深刻而感人的生命旅程。從愛奇兒確診後家中爭執不斷的煩躁之夏，那種感覺自己永遠無法被肯定的無助，到漸漸與朋友失去聯繫的哀愁秋日，為了避免傷心或尷尬，選擇將自己隱藏得越來越渺小，再到漫長照顧過程中的疲憊與絕望。前三組愛奇兒父母透過聲音再現家庭的生命軌跡，讓觀眾深刻感受愛奇兒家庭的堅韌與不易。

▲▼以音樂共鳴生命　天使心家族為愛奇兒家庭發聲

▲「春」的故事，愛奇兒父親慶奉。

最後的「春」的故事，則是由愛奇兒父親慶奉為代表，以影像現身說法，展現了一路走向春天的感人歷程。十年前，慶奉與愛熒組成的年輕小家庭，面對自閉症孩子的挑戰，他們不僅需要應對孩子突發的行為，更要承受旁人不理解的眼光，以及沉重的醫療與早療費用負擔。正當壓力無處宣洩時，他們加入天使心家族，踏上翻轉生命的旅程。

十年間，夫妻積極參與基金會近百場活動與服務，在參與過程中，重新找回夫妻間的溫暖，更在親子關係中找到成長與和解的力量，這份支持不僅改變了家庭，更為人生帶來希望的曙光。慶奉分享：「每次聽到家長的分享，總會讓我想起過去那段艱難的日子，心裡不禁為那些還在掙扎中的家庭感到心疼。愛奇兒從來不是我們人生的劇本，可是我們有愛，我們願意以開放的心去接受幫助，然後去幫助別人，就會走得很好。」

▲▼以音樂共鳴生命　天使心家族為愛奇兒家庭發聲

▲336愛奇兒家庭日。

響應國際身心障礙者日，共創包容未來

音樂會在「國際身心障礙者日」前的週末舉行，希望能透過音樂的感染力，讓社會大眾更深刻認識愛奇兒家庭面臨的挑戰與需求，喚起對愛奇兒權益的重視，並呼籲社會大眾在關心愛奇兒的同時，也看見他們的家人，因為身心障礙不只直接影響家庭本身，還連帶影響家庭的經濟和社會參與。唯有實踐身心障礙者權利公約CRPD對家庭的積極意義，才能推動共榮共好的社會願景。

▲▼以音樂共鳴生命　天使心家族為愛奇兒家庭發聲

▲天使心家族創辦人林照程（左）與蕭雅雯（右），以及主持人夏韻芬（中）。

今年，天使心家族於台北文山區的服務基地「主愛樓」正式落成，年底更進一步開辦「愛奇兒家庭發展中心」集結專業團隊的「成人日間照顧服務」，將在此處正式啟動，屆時將提供18歲以上的愛奇兒日間照顧與專業服務。目前，基金會已在台灣五大城市—台北、桃園、台中、台南和高雄設立服務據點，明年，新竹服務處將正式啟航，進一步擴大對愛奇兒家庭的支持，幫助更多家庭渡過困境，迎接充滿希望的春天。

▲▼以音樂共鳴生命　天使心家族為愛奇兒家庭發聲

▲天使心家族歲末慈善音樂會，晶晶天使與觀眾擁抱。

天使心家族資深副執行長蕭雅雯表示，2024年到10月為止，天使心家族服務了2,148個家庭，2025年，預計擴增服務到3,282個家庭，讓更多家庭能被服務接住，從生命的低谷走出來。期待大家能一起加入天使心家族的行列，成為愛的天使。

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