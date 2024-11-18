行人地獄「黑夜死亡比白天多1倍」　交長：改善行穿線照明

▲交通部長陳世凱赴立法院報告並備詢。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台北市昨發生公車追撞，造成一名走在斑馬線的婦人被捲進車底而身亡，立委林俊憲也指出，台灣被稱為行人地獄，行人交通事故而死亡最多發生在黑夜，是白天的1、2倍，是行人地獄最恐怖的時候，交通部長陳世凱表示，會精進加強稽查大型車輛的管制，並提升改善行人穿越線的照明。

立法院交通委員會今日安排「偽變造車牌或其它隱匿車牌方式之查緝與防制暨如何有效杜絕無照駕駛猖獗之亂象」專題報告，陳世凱率領交通部官員到場報告並備詢。

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林俊憲提到，交通部統計2019年到目前為止，晚間6時到隔日清晨6時行人死亡事故比白天多50％、甚至1到2倍。以今年1到9月為例，上午6時到傍晚6時，A1交通事故19件，但傍晚6時到隔日清晨6時則達到30件。

林俊憲說，韓國、新加坡等國外劃設行人穿越線都有設置緩速台，強迫車輛要減速，而且台灣行人穿越線照明相當不足，法規已規範行人穿越線要有一定亮度，寫了卻沒做到，交通部應該做總檢討。

林俊憲批評，政府花費幾百億元改善危險道路，交通安全宣導只會教育台灣行人夜間出門穿亮色衣服、過斑馬線要舉高揮手，愚蠢建議，應該讓行人行走的路段更安全。陳世凱對此回覆，行人穿越線照明也有納入改善項目，會持續處理。

對於公車追撞死亡事故，陳世凱會後受訪表示，第一台公車在行人穿越線前停讓行人，並按照公路局要求進行指差確認，但不幸的是，後面的第二台公車向前追撞而撞到行人，非常沉痛。

陳世凱說，會持續精進大型車輛管制、加強稽查，並與台北市政府等相關單位檢討修正，全台799個易肇事路口改善計畫也正在進行，駕駛人、行人教育宣導也正會持續努力。