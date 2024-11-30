輔助減重新選擇　花慈「福慧纖體茶包」藥性溫和適合日常飲用

▲▼花蓮慈院研發以中藥為基礎的「福慧纖體茶包」，提供另一項溫和有效輔助減重新選擇。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

維持健康體態，除了運動與飲食控制之外，也能藉由中醫針灸、中藥的輔助調理體質，花蓮慈濟醫院中醫部研發以中藥為基礎的「福慧纖體茶包」，提供另一項溫和有效的輔助選擇。



現代人運動量不足，喜愛冰品冷飲，花蓮慈院中醫部團隊歷經多次調配測試，悉心研發出這款中藥茶包，他表示，調配過程中考量台灣的氣候濕熱，以及藥材之間的相互作用，避免藥效衝突，確保處方溫和、有益且安全，以車前草、山楂、黃耆、陳皮、決明子、荷葉、茯苓、甘草等中藥調配福慧纖體茶包。



中醫教育中心副主任龔彥綸醫師分享，山楂是中醫常用的消食化積藥，尤其擅長消肉積，所含的多種酵素可以促進脂肪分解；陳皮可以理氣健脾，所含柚皮素和柚皮苷可以減少體內血管發炎、改善高血脂症；決明子涼潤，有潤腸通便的功效，讓腸道不卡卡；荷葉、茯苓、車前草清熱利濕，促進體內水液循環代謝；黃耆、甘草補氣健脾、調和諸藥，減少整個處方對敏感腸胃的刺激，促進整體能量代謝。

▲研發醫師龔彥綸提醒，茶包藥性平和，適合一般民眾日常飲用。



龔彥綸副主任說，福慧纖體茶包能補氣健脾、清熱利濕、消食化積，進一步促進能量代謝與體液循環，幫助改善體脂肪分布。



飲用時，建議先用熱水沖泡茶包並倒掉第一泡，接著以3000毫升90度以上熱水沖泡15至20分鐘，或以沸水快煮5至10分鐘，使藥材成分充分釋放。龔彥綸醫師提醒，茶包藥性平和，適合一般民眾日常飲用。但若有特殊疾病應事先諮詢中醫師，並依照醫師指示使用；如飲用後出現任何不適症狀，請立即停止並向中醫師諮詢。