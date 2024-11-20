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台鐵「EMU3000型新座椅」試坐票選明登場　全台5站巡迴時間曝

▲▼EMU3000型特仕車今首度試辦每列6節自由座。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵研擬推出EMU3000型新座椅。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵EMU3000型新自強號座椅屢遭旅客反映不舒適，搭乘時間長易腰痛，台鐵研擬改善座椅並將舉辦全台5場巡迴體驗和票選，11月21日起在台東站首發登場，後續花蓮、台北、台中和高雄也將接力登場，票選結果將納入座椅優化選擇考量。

台鐵公司表示，為提升服務品質，將辦理EMU3000新自強號座椅優化試坐體驗活動，11月21日起於台東站首發。座椅優化主要針對椅背線條進行重塑，以加強腰部支撐與包覆性，座椅扶手處也將增設USB Type-A及Type-C充電插座，提供乘客更加便利的充電服務，並開放民眾進行網路票選。

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▲▼台鐵EMU3000型新座椅。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵EMU3000型新座椅。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵EMU3000型新座椅。（圖／台鐵公司提供）

根據台鐵規劃，全台體驗和票選活動共5場，11月21日至25日率先在台東站登場；11月28日至12月2日巡迴至花蓮站；12月5日至9日在台北站開放體驗和票選；12月12日至16日在台中站舉辦；12月19日至23日則在高雄站舉行。

台鐵公司表示，明天體驗和票選首場將在台東開跑，首日試坐則有新座椅揭露儀式與專人簡報。後續台鐵公司將自所有參與票選的民眾中抽出10位幸運兒可獲得紀念禮品，票選結果也將納入後續座椅優化選擇的參考。

▼台鐵EMU3000型新座椅把手設計充電裝置。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵EMU3000型新座椅把手設計充電裝置。（圖／台鐵公司提供）

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