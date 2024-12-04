蘭嶼鄉長謝胡源辭世！縣府指派科長代理　明年2月補選

▲台東縣府改指派呂朝陽科長接任代理蘭嶼鄉長。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣蘭嶼鄉長謝胡源於11月28日不幸辭世，縣府深表哀悼。為維持蘭嶼鄉行政運作之順暢，並依據《地方制度法》第82條規定，經縣長饒慶鈴邀集縣府相關人員研商後，決定指派縣府原住民族行政處科長呂朝陽代理蘭嶼鄉長一職，並於今(4日)天交接及宣誓就職。

縣府說明，先前因考量江多利前議員在地方事務的經驗，曾研擬指派其代理蘭嶼鄉長一職，但因江前議員與已故謝胡源鄉長為四親等內血親，依據《地方制度法》第82條相關規定，血親四等親以內之親屬不得代理，故縣府重新遴選合適人選，最後決定指派具原住民族土地政策專長的呂朝陽科長接任。

縣長饒慶鈴表示，蘭嶼鄉是台東縣重要的觀光景點與原住民文化傳承地，目前正積極推動國土計畫政策與多項重要建設，為確保鄉政穩定發展，特指派在原住民族事務及國土計畫領域擁有深厚專業的呂朝陽科長接任。她相信，在呂科長的專業背景與縣府資源支持下，蘭嶼鄉的行政運作將平穩推進，地方安定得以持續維繫。

縣府民政處指出，呂朝陽科長長期服務於縣府原住民族行政處，專精於《國土計畫法》及原住民族土地政策，對於地方發展及土地規劃有深入見解。此次代理鄉長一職，適逢蘭嶼鄉推動國土計畫政策，呂科長的專業能力將為蘭嶼鄉政注入更多助力，並持續為鄉民福祉努力。

另鄉長任期尚有2年多，縣府將依《地方制度法》規定，預計於明年2月中旬進行補選。