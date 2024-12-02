　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

連續兩年收冬戲邀請明華園演出　逾500民眾開心觀賞紅塵菩提

▲連續兩年收冬戲邀請明華園演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲連續兩年收冬戲邀請明華園演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東關山鎮公所連續兩年收冬戲邀請歌仔戲天團「明華園戲劇總團」登台表演，有超過500位的民眾齊聚在關山國小操場觀賞戲碼「紅塵菩提」。關山鎮公所在活動前規劃捏麵人、剪紙和龍鬚糖等攤位提供民眾體驗、品嚐，省去舟車勞頓就能觀賞國家劇院級的節目讓觀眾的反應非常熱烈。台東縣議員陳宏宗、張全馨嵐、鎮長彭成豐、鎮代會主席吳文忠、副主席李偉鈺、關山鎮農會總幹事邱美玲、新乾坤米廠等到場與民眾共同欣賞精彩表演。

關山鎮公所為讓看歌仔戲活動也能感覺很有趣，開放民眾報名在演出前學習如何捏麵人、剪紙，另外客語的學習攤位則在通過考驗後還有美食攤位的兌換券領取。關山警察分局現場進行宣導有關交通安全和預防詐騙，員警透過活潑有獎徵答的方式送紀念品來加深民眾的記憶。稍後歌仔戲正式開場表演由明華園當家台柱孫翠鳳擔綱主演，劇情描述有感動、詼諧逗趣，團員生動的角色扮演不時還迎來台下觀眾熱情的掌聲。

今年「明華園戲劇總團」以結合現代與傳承創新風格，演出20年壓箱寶經典好戲「紅塵菩提」，劇情故事為發生在宋朝嶺南狼王攻佔大宋，不料在交戰中被大宋擄走幼子帶回宋宮撫養並取名「趙武環」。流落異地嶺南王子為孫翠鳳所飾演的趙武環和繼承帝位的趙伯敬還成為昆仲。後續因爲戰爭的緣故竟演變成為兄弟鬩牆的悲劇，劇情進展到最後是由「靈隱寺」的濟顛和尚運用機智和妙語使趙武環醒悟，放棄帝位權勢並與狼王相認圓滿落幕。

關山鎮公所持續邀請「明華園」來關山演出，鎮長彭成豐演出前指出，關山在「康芮颱風」的影響下造成農業上有不小的損失，希望藉由收冬戲期盼明年的收成能夠大豐收。彭成豐說，關山今年也有令人開心的事情，包括日前2024年世界棒球12強賽奪得冠軍的潘傑楷就是關山子弟、中福社區阿公、阿嬤首次參加全國賽就拿冠軍非常不容易。彭成豐表示，關山是一個幸福的小鎮，也請所有的好朋友有機會就來關山走走。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃子韜、徐藝洋結婚領證了！
好天氣沒了！明起雨灌北台灣「3地警戒」
快訊／新北「唯一二輪戲院」再傳熄燈
遭黑道硬塞10萬塊！周思齊揭「假球案」內幕
女護專生探視臥病阿嬤　半路遇死劫奪命畫面曝
北市3路段明日管制！範圍曝光
快訊／檢察長大調動！24名入圍名單出爐
社區普渡變全武行　兩婦互嗆「破X」大打出手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新竹薇閣經營17年「宣布熄燈」！最後營業時間曝　網嘆：感謝照顧

連續兩年收冬戲邀請明華園演出　逾500民眾開心觀賞紅塵菩提

台南400觀光美食博覽會　黃偉哲親揭頭獎LUXGEN n7休旅車

超逼真！麻豆新樓醫院大量傷患演練　救護車、消防車全到場

基北北桃共推「我的減碳存摺」　邱佩琳：打造低碳環保城市

台南東區長榮路大樓地下停車場　車主充電引起大量濃煙

春節返金一位難求！陳玉珍邀相關單位協調　增小三通及航空班次

台南市議會國民黨團書記長交接　黃偉哲率市府一級官員觀禮

2024桃園仙草嘉年華活動　檢方號召民眾響應「打詐反毒」

泰國國慶首次移師桃園舉辦　蘇俊賓：謝謝在桃泰國人的貢獻

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

新竹薇閣經營17年「宣布熄燈」！最後營業時間曝　網嘆：感謝照顧

連續兩年收冬戲邀請明華園演出　逾500民眾開心觀賞紅塵菩提

台南400觀光美食博覽會　黃偉哲親揭頭獎LUXGEN n7休旅車

超逼真！麻豆新樓醫院大量傷患演練　救護車、消防車全到場

基北北桃共推「我的減碳存摺」　邱佩琳：打造低碳環保城市

台南東區長榮路大樓地下停車場　車主充電引起大量濃煙

春節返金一位難求！陳玉珍邀相關單位協調　增小三通及航空班次

台南市議會國民黨團書記長交接　黃偉哲率市府一級官員觀禮

2024桃園仙草嘉年華活動　檢方號召民眾響應「打詐反毒」

泰國國慶首次移師桃園舉辦　蘇俊賓：謝謝在桃泰國人的貢獻

狂！「競技疊杯亞錦賽」台灣奪48金　13歲少女手速刷新世界紀錄

黃子韜、徐藝洋結婚領證了！　曬登記照樂喊：目標已達成

尿出「3種尿」是警訊！醫：喝很多水都沒用快就醫

不只陳傑憲是摩羯座！周杰倫、李李仁　3男星也是寵妻魔人代表

旅客注意！荷蘭12／9起實施境管　跨越德、比需查驗護照

快訊／新北「唯一二輪戲院」再傳熄燈　在地人：好不容易熬過疫情

奪命畫面曝！打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

Uber Eats請吃詹記火鍋！1人中獎10人同行　還送免費鴨血、豆腐

新竹薇閣經營17年「宣布熄燈」！最後營業時間曝　網嘆：感謝照顧

ETtoday「死刑」專題入圍曾虛白新聞獎　評審：給我們很多具體資訊

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

復旦女大生談12強冠軍「祝賀台灣」　

秋冬新北漁港療癒之旅　泡溫泉賞景嚐鮮美海產

新竹薇閣宣布熄燈！最後營業時間曝

台南數百小草集結遊行挺柯P

新北招考4名抽水站技工　12／6起開放網路報名

新北雙和聖誕嘉年華　教會齊心分享傳遞愛

龍元宮建廟200週年慶成祈安圓醮　12/2登場

台鐵鳳鳴車站通車啟用　新北提升區域交通便利性

微電車未掛牌最高罰3600元　桃園4移工遭取締

移工交通違規未繳收裁決書雞同鴨講說沒錢

台南東區長榮路大樓地下停車場車主充電引濃煙

1縣市宣布取消兩段式左轉！機車族狂讚

陳玉珍協調增加金廈船班　金門春節飛機加班

泰國國慶首移師桃園舉辦　蘇俊賓感謝在桃泰國人

更多熱門

相關新聞

林智勝感謝賴清德總統默默支持

林智勝感謝賴清德總統默默支持

關懷盃棒球邀請賽邁入第31屆，前理事長林智勝雖已卸任仍傾囊相助。他特別感謝總統賴清德的支持，「期待能靠棒球讓世界認識我們。」

呂學興從泰源教練到校長創首例

呂學興從泰源教練到校長創首例

「世界兒童畫展台東巡迴展暨頒獎典禮」落幕

「世界兒童畫展台東巡迴展暨頒獎典禮」落幕

國小童外出買餐點迷路　台東警護送返家

國小童外出買餐點迷路　台東警護送返家

酒駕零容忍！關山警分局加強取締

酒駕零容忍！關山警分局加強取締

關鍵字：

明華園關山台東

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮

即／台中LaLaport女員工突昏倒！送醫搶救不治

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」

女兒出道！　AV女優引退了　

即／進校園帶走小六生　台中2警申誡所長調職

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

B群「最佳服用時機」成分是關鍵！她點名1種不要睡前吃

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面