連續兩年收冬戲邀請明華園演出　逾500民眾開心觀賞紅塵菩提

▲連續兩年收冬戲邀請明華園演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東關山鎮公所連續兩年收冬戲邀請歌仔戲天團「明華園戲劇總團」登台表演，有超過500位的民眾齊聚在關山國小操場觀賞戲碼「紅塵菩提」。關山鎮公所在活動前規劃捏麵人、剪紙和龍鬚糖等攤位提供民眾體驗、品嚐，省去舟車勞頓就能觀賞國家劇院級的節目讓觀眾的反應非常熱烈。台東縣議員陳宏宗、張全馨嵐、鎮長彭成豐、鎮代會主席吳文忠、副主席李偉鈺、關山鎮農會總幹事邱美玲、新乾坤米廠等到場與民眾共同欣賞精彩表演。

關山鎮公所為讓看歌仔戲活動也能感覺很有趣，開放民眾報名在演出前學習如何捏麵人、剪紙，另外客語的學習攤位則在通過考驗後還有美食攤位的兌換券領取。關山警察分局現場進行宣導有關交通安全和預防詐騙，員警透過活潑有獎徵答的方式送紀念品來加深民眾的記憶。稍後歌仔戲正式開場表演由明華園當家台柱孫翠鳳擔綱主演，劇情描述有感動、詼諧逗趣，團員生動的角色扮演不時還迎來台下觀眾熱情的掌聲。

今年「明華園戲劇總團」以結合現代與傳承創新風格，演出20年壓箱寶經典好戲「紅塵菩提」，劇情故事為發生在宋朝嶺南狼王攻佔大宋，不料在交戰中被大宋擄走幼子帶回宋宮撫養並取名「趙武環」。流落異地嶺南王子為孫翠鳳所飾演的趙武環和繼承帝位的趙伯敬還成為昆仲。後續因爲戰爭的緣故竟演變成為兄弟鬩牆的悲劇，劇情進展到最後是由「靈隱寺」的濟顛和尚運用機智和妙語使趙武環醒悟，放棄帝位權勢並與狼王相認圓滿落幕。



關山鎮公所持續邀請「明華園」來關山演出，鎮長彭成豐演出前指出，關山在「康芮颱風」的影響下造成農業上有不小的損失，希望藉由收冬戲期盼明年的收成能夠大豐收。彭成豐說，關山今年也有令人開心的事情，包括日前2024年世界棒球12強賽奪得冠軍的潘傑楷就是關山子弟、中福社區阿公、阿嬤首次參加全國賽就拿冠軍非常不容易。彭成豐表示，關山是一個幸福的小鎮，也請所有的好朋友有機會就來關山走走。