韓國戒嚴綠「比對文」惹議　王婉諭要綠黨團道歉：連比喻念頭都不該有

▲民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）



記者杜冠霖／台北報導

韓國戒嚴昨（3日）宣布戒嚴，雖在兩小時後快速解嚴，仍引起國際譁然，而民進黨團在社群平台上貼文將韓國在野黨比喻成藍白兩黨，雖然馬上刪文也引發議論。對此，時代力量黨主席王婉諭譴責，戒嚴，是一個國家在極為特殊的狀況下，所能採取最嚴重的管制手段。全世界沒有任何國家比台灣人更能理解戒嚴的影響及重大傷害，任何政黨連輕易地去設想、去比喻的念頭都不應該有。

民進黨團稍早在社群平台上寫下，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職…。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家。」不過，沒多久時間已馬上刪文。

王婉諭表示，戒嚴後，不管是民主、自由、法治，都會受到大幅度的約束和限制。對於民主國家來說，只有在非常嚴重的戰爭、內亂、天災等情境下才適用。即便如此，不論基於任何原因的戒嚴，都會對民主憲政，產生極為重大的影響，更可能產生社會極大的裂痕。這一點，全世界沒有任何一個國家的人，比台灣人更能理解。

王婉諭指出，因此，縱使韓國內憂外患、朝小野大的情境，或許與台灣有幾分相似。但也絕不代表，台灣現在的執政黨，有任何的正當性去發動戒嚴。甚至，任何政黨連輕易地去設想、去比喻的念頭都不應該有。韓國的軍隊，已經在稍早進入國會，並且與民眾對峙了，誰也不知道接下來會發生什麼事。天祐韓國。

王婉諭呼籲民進黨團，應針對這篇貼文正式的道歉，否則將是在玷污民主前輩的努力。同時，也要呼籲朝野各黨，關注韓國情勢之餘，不應隨之起舞，更不應將自己的政黨利益，置於民主、法治的國家利益之上。

王婉諭強調，請將戒嚴歷史中，台灣社會永遠的傷痛謹記在心，一起戰戰兢兢的守護得來不易的民主。最後，想呼籲台灣社會：請大家相信台灣民主的韌性，我們不會也不能再走上回頭路。