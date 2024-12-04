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尹錫悅戒嚴「絕望又危險」　美智庫：推動彈劾最後一根稻草

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲尹錫悅「6小時戒嚴」震驚國際。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

南韓總統尹錫悅的「6小時戒嚴令」引發國際震驚與關切，美國智庫「史汀生中心」（Stimson Center）研究員唐恩（Jenny Town）直言，此舉看起來「絕望又危險」，並且可能預示著尹錫悅總統任期終結的開端，「他已經不受歡迎了，但這可能是推動彈劾程序的最後一根稻草。」

《路透》報導，尹錫悅宣布戒嚴，不僅遭到國會及自家政黨強烈反彈，也挨批傷害南韓的國際聲譽及穩定，在國會投票阻止之後，他才終於撤回。

事實上，尹錫悅的總統任期被醜聞、低迷支持率及反對派衝突所威脅，這項令人震驚的深夜戒嚴令，讓國內反對派、媒體甚至自家保守黨的多年衝突達到最高點，也讓他自己的政治未來備受質疑。

南韓總統尹錫悅透過直播宣布解除戒嚴。南韓民眾觀看。（圖／路透社）

▲尹錫悅宣布解除戒嚴。（圖／路透）

2022年，在人們對於經濟政策、醜聞及性別戰爭的不滿浪潮之中，尹錫悅於南韓史上最激烈的大選險勝，重塑了亞洲第4大經濟體的政治未來。作為美國主導、對抗中俄等日益壯大獨裁政權的民主盟友，他受到西方領袖的歡迎，在國內卻被越來越多人批評「強硬領導」，對於當局更嚴厲打壓的擔憂，也已經持續一段時間。

談到尹錫悅戒嚴，韓國外國語大學教授里奇（Mason Richey）認為，「對於一名非常關注南韓國際聲譽的總統而言，這讓南韓看起來非常不穩，將對金融與貨幣市場、南韓在世界上的外交地位，造成負面影響。」一名西方外交官也匿名表示，宣布戒嚴導致南韓加入更多「多國外交」的努力，更加複雜化。

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