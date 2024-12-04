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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

尹錫悅「最大靠山」將下台　邱毅：他快玩完了

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲邱毅認為，尹錫悅快玩完了。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

南韓總統尹錫悅宣布實施緊急戒嚴6小時後，在今天清晨解除戒嚴。對此，前立委邱毅表示，尹錫悅最大靠山美國總統拜登要下台了，還因特赦兒子成了美國民主之恥；尹錫悅即使躲得了「青瓦台魔咒」，還是躲不過戒嚴魔咒。

邱毅在臉書說，好像拜登的盟友沒有一個有好下場，現在拜登即將下台，還因特赦兒子被罵翻天，而跪舔拜登最無恥的尹錫悅也快玩完了。

邱毅指出，韓國大總統尹錫悅想學李承晚、朴正熙做獨裁者，竟然東施效颦，也頒布緊急戒嚴令，還下令軍警封鎖國會入出口，想用強制手段阻止國會彈劾他，並保護他那收受賄賂又干政的老婆。

邱毅提到，不過，尹錫悅在韓國已成人人喊打的過街老鼠；而韓國國會議員又一個比一個強悍，尤其已經年過60的在野黨領袖李在明，更率先翻牆進入國會，國會議員與軍警一陣混戰，透過直播畫面傳送到韓國社會。

▼尹錫悅今晨宣布解除戒嚴，有南韓民眾站在街頭看直播關心。（圖／路透社）

南韓總統尹錫悅透過直播宣布解除戒嚴。南韓民眾觀看。（圖／路透社）

邱毅表示，據最新消息，現在國會已緊急決議，否決尹錫悅的戒嚴令；尹面臨國會的在野黨壓力，還在做困獸之鬥，他指控韓國國會已被親朝鮮力量所掌控，因此基於國家安全必須緊急戒嚴。

邱毅說，尹錫悅的手法模仿他的前輩全斗煥，但他不像全斗煥有軍隊支持，所以注定是要失敗收場；何況他的最大靠山拜登要下台了，還因特赦兒子成了美國民主之恥。

邱毅認為，看來尹錫悅大概率是要倒台了，當初他怕「青瓦台魔咒」，不敢在青瓦台辦公，把總統辦公室由青瓦台遷到國防部大樓；不過，看情勢變化，即使躲得了青瓦台魔咒，還是躲不過戒嚴魔咒。

邱毅提到，韓國歷史上宣布戒嚴的總統只有三位，李承晚流亡海外，朴正熙被親信槍殺，尹錫悅會是什麼下場呢？大家猜猜！

《韓聯社》報導，南韓政府在尹錫悅的主持下，召開國務會議，並於當地時間今天清晨4時30分（台灣時間3時30分）通過解除戒嚴。

尹錫悅在首爾龍山總統府直播中提到，為堅決應對反國家勢力，曾宣布實施緊急戒嚴，但國會要求解除戒嚴，已撤出投入戒嚴事務的兵力。尹在周二晚間10時25分（台灣時間9時25分）宣布戒嚴，在約6小時後宣布解嚴。

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