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尹錫悅「6小時戒嚴」挨轟立刻下台　外媒：將付出政治代價

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲尹錫悅3日深夜突襲式宣布戒嚴，6小時之後，因為國會反對而解除。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅3日晚間「突襲式」宣布戒嚴，4日凌晨宣布遵循國會表決結果，解除戒嚴並撤回軍隊，前後僅約6小時。不僅在野黨要求他「立刻下台」，就連自家人也呼籲究責。外媒更指出，尹錫悅的策略適得其反，將為此付出政治代價。

《衛報》報導，南韓總統撤回稍早頒布的戒嚴令之後，批評聲浪越來越多。

最大在野黨「共同民主黨」院內代表朴贊大表示，尹錫悅必須「立刻下台」並且「無法避免叛國的指控」。前法務部長、國會議員曹國也說，「他讓所有人都陷入震驚，總統是一名危險人物……威脅民主與憲法」，誓言動員各黨發動彈劾。

就連執政黨「國民力量黨」黨代表韓東勳也坦言，「總統必須直接且徹底地解釋這個悲劇情況，所有該負起責任的人，都必須被嚴格究責。」

南韓總統尹錫悅透過直播宣布解除戒嚴。南韓民眾觀看。（圖／路透社）

英國《天空新聞》外交編輯瓦格霍恩（Dominic Waghorn）指出，「尹錫悅的策略非常適得其反」，因為這項深夜爆炸性聲明，不但沒有迅速地實施軍事統治，反而激起民眾反抗。人民的快速反應，奪走了尹錫悅所發動的主導權，使他別無選擇、只能退讓，如今將與國防部長一起「面臨政治對手的調查」。

瓦格霍恩表示，自從執政黨在今年大選失去國會多數席次以來，尹錫悅一直深陷日益艱難的政治困境之中，並且「準備為自己異常魯莽的行動付出代價。」

不過，儘管整起事件令人不安，落幕之後卻不需要太擔心，因為南韓「憲法、議會及人民似乎挺住了風暴，並且在這個時刻挺身而出。在為期幾小時、前所未有的挑戰之中，南韓的民主受到考驗，並且證明了它的韌性。」

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