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南韓戒嚴45年來首次！　一文看懂今昔時空背景

▲南韓總統尹錫悅9日在總統辦公室召開就職2周年記者會，回答現場記者提問。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

南韓總統尹錫悅於台灣時間3日晚間10時突襲發布戒嚴，並於台灣時間今（4日）凌晨3時30分發表解除戒嚴談話，結束史上最短命的6小時戒嚴。其實韓國過去多次戒嚴，但這是該國相隔45年來首次有總統宣布戒嚴，也是南韓民主化後首見。

尹錫悅以為保護國民免於北韓勢力威脅，以及反對黨多次彈劾官員、大砍預算等已影響政府體制運作為由，宣布戒嚴。

韓聯社於4日凌晨，回顧該國在民主化以前的幾次戒嚴，1979年10月26日，如今的首爾在當時還叫漢城，鍾路區中央情報部祕密宴會廳遭時任中情部長金載圭槍殺，朴正熙頭部、胸部中彈，當場死亡，當局立即發布戒嚴，全國隨即爆發譴責軍政府的集會與示威遊行，但軍政府強力鎮壓並擴大實施戒嚴，藉此進一步奪取政權。

震驚國際的光州事件發生於1980年5月18日，爆發於南韓西南部的光州及全羅南道地區，由當地市民自發組織的一次民主運動；當時掌握軍權的陸軍中將全斗煥下令以武力鎮壓這次運動，造成大量平民和學生的死傷。戒嚴令一直維持到1981年1月24日結束。

南韓於1987年進入民主化，45年來未再有總統發布戒嚴。此次尹錫悅突然發布戒嚴令，引發全國傻眼、震驚的情緒交織。

相較於民主化以前「軍政府利用戒嚴奪權」的理由不同，尹錫悅是把目前為國會多數的在野黨對政府提出彈劾、擱置刪減預算的行動視為「國家緊急狀態」。

尹錫悅發布「史上最短命戒嚴」共6點。

一、禁止一切政治活動，包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動。
二、禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳。
三、所有媒體和出版物均受戒嚴控制。
四、禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動。
五、所有罷工或離開醫療場的醫務人員，包括居民，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰。
六、良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便。

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