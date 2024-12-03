跑贏送你一頭牛！　陸半馬賽獎品「雞鴨、野生魚」上榜

▲大陸吉林一處縣城舉行半馬外，「冠軍獎送出一頭牛！」引發熱烈關注與踴躍報名。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者任以芳／綜合報導

大陸吉林長春農安縣舉行超有特色半程馬拉松賽，獎品除了有現金、大米，還送野生魚、雞鴨，半馬冠軍獎甚至送出「一頭牛！」引發當地民眾熱烈關注與踴躍報名。

陸媒《上游新聞》報導，本次比賽將在吉林長春市農安縣合隆鎮太平池國家濕地公園舉辦。賽事分為半程馬拉松和健康跑（5公里）兩個項目，比賽獎勵非常具有地方特色。

賽事官網清楚公布相關報名細節與獎品內容，根據規則，半馬前50名選手將獲得「獎金+獎品」的獎勵，冠軍獎一頭牛或是兌換6000元人民幣現金。

亞軍和季軍分別獎勵現金和野生魚，第四到二十名則獎勵現金和大鵝或公雞，三十名以後選手則獲得10斤生態大米或全麥粉。

超級獨特的獎勵方式引發大陸網友熱議。有網指出「如果真的跑贏了，直接牽著牛回家會很有成就感，能成為朋友圈的焦點。」有網友稱讚，「地方賽事結合農產品推廣，挺有意思。」

也有網友幫參賽者煩惱，「外地人就算跑贏了，怎麼帶走牛？總不能坐火車拖一頭牛吧。」整體來看，許多網友對於該賽事組織給予肯定，「用地方特產作為獎勵，不僅有趣，還能宣傳地方文化，地方賽事就應該有自己的特色。」

▲ 吉林 。（圖／翻攝 上游新聞）

賽事組委會相關工作人員也證實，「目前報名非常踴躍！」本屆賽事冠軍獎品是一頭牛，上一屆一等獎是野生魚，二等獎是雞鴨等，「這次冠軍選手可以選擇現場帶走牛，或者兌換成6000元現金。」

報導也指出，隨著大陸全民健身熱潮的興起，體育賽事也越來越注重地方特色的融合。2024年11月，安徽六安馬拉松比賽為18名優勝選手頒發了活鵝作為獎勵。

2023年，貴州「村超」足球聯賽決賽的頒獎禮，各種地方特產紛紛登場，雞、鵝、羊、豬、牛都成了獎品，吸引外界大量關注。