9歲童路跑枉死！交管成羅生門　肇事男手狂抖：我時速只有20km

▲肇事楊姓駕駛稱現場人很多，當時他時速只有20公里。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣二林鎮伯利歐公益路跑馬拉松活動今(24日)傳出死亡車禍，一名9歲男童陪同參賽的父親路跑，未料竟遭一輛闖入賽道的休旅車輾斃。對此，主辦單位表示現場賽道都有封路，並派人員進行交通管制與預警；但肇事的駕駛楊男(50歲)則反駁，稱「根本沒看到管制」，並強調當時自己車速只有20公里，「人那麼多，怎麼開得快？」

伯利歐公益路跑主辦單位發言人楊麗花表示，對於今天發生這起交通事件，感到非常難過、遺憾，單位有醫照規定投保，後續會盡全力協助家屬處理相關事宜。楊麗花指出，現場參賽選手經過的賽道都有安排交管人員，全面管制車輛進出，相關路口也都設有預警、並且封路，對於該輛休旅車為何會闖入賽道輾斃男童，楊麗花則說原因還不清楚，要等警察調查後才能知悉。

▲主辦單位發言人楊麗花。

但對於主辦單位說法，肇事的楊姓駕駛則反駁，現場該路段根本沒有看到管制，只看到路邊很多人在路跑，當時從人群旁邊開車經過，完全沒看到前方有小孩，直到感覺車底輾到東西，才趕快停車並下來察看。

楊男面對媒體訪問時，手還在發抖，坦言當時未見管制，且路旁還有空間可容納車子通過，就緩緩往前開，由於現場人很多，因此當時車速也不快，時速僅有20公里，怎料還是發生憾事，「那時看到就知道害啊(台語：慘了)」。楊男說，在肇事後他立即前往醫院探望男童，隨後到派出所作筆錄，當時男童還在急救，他也一直詢問警察男童情況，但後來男童仍是傷重不治。

對於現場交通管制情況，目前雙方各說各話，楊男究竟是從哪個路口穿越管制闖入賽道、以及主辦單位是否有落實全線封路交管，目前還有待警方進一步調查釐清。