她跑馬拉松狂掃20公斤補給　PO網炫耀：明年再來進貨

▲大陸多名網友近日爆料，在蘇州馬拉松比賽中，有一男一女拿走大量能量膠，裝滿了整個背包。（圖／翻攝自上遊新聞）

圖、文／CTWANT

大陸多名網友近日在社交平台發文爆料，在11月17日舉行的蘇州馬拉松比賽中，有一男一女拿走大量能量膠，裝滿了整個背包，事後甚至厚臉皮炫耀「明年還要來進貨」，引發外界撻伐。對此，賽事主辦方蘇州市吳中區政府工作人員表示確有此事，但比賽過程不會限制選手拿走多少物資，也不會取消2人的比賽成績。

《上遊新聞》報導，蘇州「環太湖1號公路」馬拉松17日鳴槍開跑，本次賽事設全程馬拉松（42.195公里）、半程馬拉松（21.0975公里）、迷你健康跑（4.5公里）3個項目，共吸引約3萬人報名參賽。比賽過程中，有參賽者發現一男一女竟把賽事主辦方免費提供的能量膠全部拿走，裝在背包內繼續參賽。

▲一名暱稱「李粉X」的網友就透過短視頻帳號發布參賽經歷。（圖／翻攝自上遊新聞）



實際搜索網路發現，疑似「薅羊毛」的參賽者不少，一名暱稱「李粉X」的網友就透過短視頻帳號發布參賽經歷，並配文「蘇州馬拉松很好，明年還要來進貨」。只見她將大量餅乾、蛋糕、芒果乾等零食放在床上，幾乎鋪滿了整個床單，目測有上百樣之多，甚至說「好辛苦啊，背了有40多斤（約20公斤）吧！」

對此，賽事主辦方蘇州市吳中區政府工作人員予以證實，「這一幕有損蘇州古城形象，根據號碼牌，應該可以找到他們，起碼可以教育一下。」不過，賽事組委會工作人員回應，在比賽過程中不會限制選手拿走多少物資，也不會取消這2位選手的比賽成績。

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