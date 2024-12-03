嘉基天橋藝術展　鼓勵顏面損傷孩童勇於創作活出希望

▲嘉基陳煒院長(右3)與輝瑞藥廠營運長劉鍇維(右1)、陽光基金會雲嘉服務中心主任陳皇廷(右2)、嘉基燒燙傷中心主任蘇育敏醫師(左1) 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為鼓勵小陽光孩子們的多元發展，嘉義基督教醫院、陽光基金會與台灣輝瑞藥廠一同辦理「神彩輝陽，藝起有魔法」藝術巡迴展，3日在嘉義基督教醫院天橋隆重揭幕，這場展覽匯聚了17幅由小陽光們創作的獨特畫作，向社會傳遞著勇氣和希望的力量。

▲藝術巡迴展，嘉基天橋展出小陽光的無限勇氣與創意 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

「小陽光」是因先天疾病或燒燙傷事故，經歷了顏面損傷帶來的艱鉅挑戰的孩子們，然而他們能透過畫筆，在藝術創作中找到了支持的力量，藉由畫畫這些孩子們不僅表達了內心深處的情感與夢想，也讓世人看見了他們不屈不撓的精神和對未來生活的美好憧憬。每一幅畫作都彷彿在訴說著一個獨特的故事，每一塊色彩都洋溢著對生命的熱愛。

▲嘉基陳煒院長邀請民眾一同賞畫，支持公益。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院院長陳煒表示，此次展覽除了提供視覺的盛宴，也落實永續發展ESG下所承擔的社會責任，嘉基責無旁貸。也感佩輝瑞藥廠能關注社會公益，連續11年透過支持這群孩子的藝術創作，協助提升弱勢群體的生活品質與自我實現。在這樣的社會責任引導下，企業能將資源回饋社會，以藝術的力量啟發更多人一同關注和支持這些勇敢的孩子們。

▲畫展現場也有活動只要到專頁按讚，就送畫作吸鐵等小禮物 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

這次展出不僅是一場視覺饗宴，更是一次心靈的洗禮，這場意義非凡的展覽，也是該系列巡迴展的最終場；在欣賞這些充滿創意與生命力的畫作之餘，也能感受到孩子們的熱情與希望，體會到藝術所帶來的治癒力量。再次誠摯邀請所有熱愛藝術的人士前來參觀，一起見證這群孩子的勇氣與才華。讓我們共同支持小藝術家們，推動美好生活，感受他們的勇氣和創意，並在此旅程中攜手推廣永續發展的理念。