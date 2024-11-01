連續血糖監測儀　協助控糖管理調整飲食習慣

▲ 連續血糖監測儀成為人們控糖管理好利器 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



在現今健康管理中，血糖管理測量扮演著不可或缺的角色。對於糖尿病患者及高風險族群，定期測量血糖是控制疾病並預防併發症的關鍵。隨著科技的發展，連續血糖監測儀（CGM）已成為控糖好幫手，嘉義基督教醫院代謝科劉哲瑜醫師表示，糖尿病得到良好的控制，再配合生活型態調整，可延緩惡化及降低長期合併症的發生率。

▲嘉義基督教醫院代謝科劉哲瑜醫師 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

劉哲瑜表示，因遺傳、肥胖、情緒壓力、懷孕、藥物、高糖多油飲食、生活習慣、缺乏運動等因素，都會促使糖尿病發生；血糖測量的目的是為了確保血糖水平的穩定，防止高血糖或低血糖的情況發生。特別是對於第1型糖尿病、使用胰島素治療的第2型糖尿病患者，以及妊娠糖尿病患者，須經常監測血糖有助於及時調整飲食和用藥，以維持理想的血糖範圍。但有些患者即便一天驗血糖4次，仍有可能無法有好的血糖控制，或是抱怨常常有飢餓感，所以無法控制飲食，或是控制太好卻沒有低血糖症狀等，可利用此新式監測血糖工具可以讓我們更加了解自身血糖變化，達到優質控糖目標，減少低血糖。

▲患者諮詢血糖機使用方法 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

孕婦吳小姐，說三年前她還第一胎時，因妊娠糖尿病需三餐飯前及晚上睡覺前測血糖，每天使用的是傳統血糖機採血做4次檢測，目前懷第二胎仍有妊娠糖尿病的狀況，經醫師建議採用24小時連續血糖監測儀，不僅讓她免除每天刺手採血，血糖異常時檢測儀還會發出警示提醒，讓她在飲食、生活管理上更方便。

▲ 連續血糖監測儀還可搭配行動電話APP進行管控 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基糖尿病中心表示，有別於傳統血糖機通常需要患者用針頭刺破手指來提取血液樣本，並須特定時刻進行測量。這種方法雖然有效，但由於其侵入性及測量頻率的限制，無法及時獲得血糖變化資訊。目前台灣的連續血糖監測儀(簡稱CGM)有即時型及間歇掃瞄型兩種，是一種小型設備，由裝置在手臂的一個小型感應器和手機下載一個接收應用程式所組成，即時型可以全天不間斷地測量血糖，每5分鐘自動監測一次血糖，一天可提供288次血糖數值透過手機應用程式(APP)或專用裝置隨顯示，並對異常血糖值發出警示，而間歇掃瞄型需要手機安裝應用程式掃描，但感應器會每分鐘測量血糖，每15分鐘儲存血糖值。兩者不僅減少了傳統測試帶來的疼痛感，也使患者能夠及時瞭解血糖的變化，從而更好地管理自己的健康。

劉哲瑜醫師建議，糖尿病患者做好均衡飲食管理，定時定量、多攝取高纖食物、採用健康烹調方式，避免油炸熱炒。而連續血糖監測儀是協助管理血糖的新工具，幫助病患能了解自己的身體，做出更明智的健康決策。目前，健保對某些特定病患提供部分給付，如果有需求可向專科醫師諮詢。