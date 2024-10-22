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呼吸不順竟是「漏斗胸」搞怪　嘉基胸腔手術矯正

▲▼ 泰北籃球少年嘉基助圓夢！漏斗胸手術重拾自信 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲泰北籃球少年來台前往嘉基醫院開漏斗胸手術，術前術後比較 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

來自泰北金三角的16歲華僑少年楊以信，熱愛籃球，卻因先天性漏斗胸，心肺功能受限，嚴重影響生活品質。在社會各界的幫助下，今年十月來台，到嘉義基督教醫院接受手術，重拾健康與自信。

▲▼ 泰北籃球少年嘉基助圓夢！漏斗胸手術重拾自信 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲泰北籃球少年漏斗胸下X光圖 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

楊以信的父親楊崇明表示，自己跟太太是傳道人，一家住在泰北金三角地區，兒子從小罹患漏斗胸，曾在當地求醫，當地醫生建議持續觀察，等待病況隨著身體成長而改善。

但多年過去，不僅沒有進步，呼吸反而越來越不順、容易疲倦，讓他對任何活動都提不起勁。直到兩年前，一位來到村子的籃球教練發現以信的身材條件不錯，鼓勵他嘗試籃球，沒想到以信竟然愛上了這項運動，甚至參與比賽，也從中找到自信。然而，漏斗胸的困擾卻如影隨形。以信透露，每次打籃球，最多只能撐10分鐘就氣喘吁吁，提早下場。胸壁內凹的狀況也日益嚴重，導致他夜夜難眠，白天精神不濟，成績一落千丈。

▲▼ 泰北籃球少年嘉基助圓夢！漏斗胸手術重拾自信 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 泰北籃球少年嘉基助圓夢！漏斗胸手術重拾自信 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

「在泰國學校，我總是最後一個到教室。」以信說，在學校幾乎每堂課都要換不同樓層的教室，因為呼吸困難，他常常爬樓梯爬到氣喘吁吁，只能眼睜睜看著同學快步遠去。

▲▼ 泰北籃球少年嘉基助圓夢！漏斗胸手術重拾自信 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲甘錦康醫師與楊以信(前)及楊崇明合影 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

為以信執行手術的嘉基醫院胸腔外科醫師甘錦康表示，漏斗胸是一種先天性胸廓畸形，會壓迫心肺，影響呼吸功能；因為病人的胸前會有不正常的凹陷，像是可盛水的漏斗而得名，發生的確切原因目前不明。需要評估病人的凹陷狀況、位置以及是否有不適感來決定治療方式，若進行手術，可提高心肺功能、有效的改善外觀及減輕心理壓力。

▲▼ 泰北籃球少年嘉基助圓夢！漏斗胸手術重拾自信 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲甘錦康醫師與楊以信(前)及楊崇明合影 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

甘錦康提醒，平均每三、四百人就有一位罹患漏斗胸，男性發生機率大約是女性的四倍，建議家長們，如果發現孩子有胸廓畸形的現象，應及早帶孩子就醫，以免延誤治療時機。

嘉基國際長陳俊和醫師表示，金三角地區環境複雜，楊崇明在當地的戒毒村擔任教師，並照顧許多受毒害影響的孤兒，儘管自身經濟條件困難仍不放棄，嘉基深受他們的故事感動，也了解以信遠赴台灣就醫是一筆龐大的負擔，這次除了甘醫師捐出手術費、醫院員工自願捐款，也感謝社會各界慷慨相助，幫助以信順利完成手術。

 
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