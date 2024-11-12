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嘉基急重症醫學中心啟用　新型導管X光機醫療品質更精準

▲▼ 嘉基急重症醫學中心啟用全新加護病房 心導管室 營造安全且友善的就醫與療癒環境 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 嘉基急重症醫學中心啟用全新加護病房 心導管室 營造安全且友善的就醫與療癒環境 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為打造優質醫療環境，嘉基透過全人照護模式，以病人為中心，提供高品質服務，不斷提升疾病照護品質，逐步建構改善整合照護模式為雲嘉在地鄉親健康而努力，因此改建更先進更舒適更安全之加護病房及心導管室，今（12日）在嘉義基督教醫院舉行「急重症醫學中心」揭牌及啟用記者會，全新換裝的加護病房與心導管室隆重啟用，實現嘉基對民眾健康安全的承諾。

全新整修的30床加護病房結合目前21床，共有51床的急重症加護病房，搭配全新的心臟功能檢查區與三間心導管室，整合嘉基急重症醫療任務需求更趨於完善。急重症醫學中心環境設計以安全為首要，除了建築水平防火區劃與維生備援系統外，加護病房內部均以單人病室設置，可降低病房交叉感染風險，且因空間優化，讓醫護人員更易觀察病人。為避免一般加護病房常見的「加護病房症候群」，用心引進自然光線，有助於病人調節生理節奏，並減少噪音，改善睡眠品質，促進病人康復。

此外，加護病房也導入彈性空間以因應不同照護需求，以及智能化管理系統來提高床位使用效率，並對病人家屬提供溫馨探視環境，增進護病溝通氛圍，重視隱私與尊重。

▲▼ 嘉基急重症醫學中心啟用全新加護病房 心導管室 營造安全且友善的就醫與療癒環境 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義市衛生局局長廖育瑋表示，嘉基為嘉義市唯一重度級急救責任醫院，分析顯示雲嘉南就醫人口比嘉義市民僅佔40%，更多是照護臨近地區民眾，可以看到嘉基秉持創院院長戴德森醫師愛人如己的精神，不斷精進照護服務與設備，此次重資四億整合急重症醫學中心，提升病人各方面舒適度、心靈感受與醫護人員工作品質，相信嘉基成為醫學中心指日可待。

心導管室主任蔡子賢醫師說明，全新的心導管室擴充三台新世代數位心導管X光機，縮短病人等候的時間，高畫質影像為病人提供更精準的醫療，其中10000級手術室搭配旗艦級多功能電生理X光機，更能因應未來急重症任務需求，AI多工整合與低劑量輻射，為病人與醫護安全更添一分保障。

綜合科加護病房主任李世瑜醫師指出，因應後疫情時代與未來新興傳染病發生之可能性需求，加護病房融合完善的防疫動線設計，可依照疫情需求不同有四種模式進行漸進式的隔離照護，在未來疫情發生第一時間時可立即啟動參與專責任務。病室環境空調、溫溼度、生理儀器設備、智能電子床頭卡集中於中央站管理，呼吸器於隔離病室外亦可同步連線進行控制，減少醫護人員穿脫防護衣的負擔，在面臨防疫作戰時讓病人與醫護人員安全更加保障，病房也更能充分有效運用。

院長陳煒表示，嘉基秉持耶穌基督的愛營造友善就醫環境，急重症醫學中心設計充分考慮病人及家屬的需求，加護病房運用環境條件使病室引入自然採光與通風，寬敞明亮的家屬等候區，靈性關懷需求設置禱告室、家屬協談室，在特殊狀況家屬可與病人以視訊設備進行訪視，以病人為中心設計友善的醫療環境。

 
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