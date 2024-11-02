嘉基「術後加速康復暨麻醉醫學工作坊」　提升區域醫院照護力

▲嘉基大腸直腸科醫師朱峻廷說明ERAS加速康復流程 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院於11/02（今日)舉辦「2024年台灣術後加速康復學會暨台灣麻醉醫學會聯合ERAS工作坊」，以直腸癌術後加速康復（Enhanced Recovery After Surgery, ERAS）技術為主題，吸引來自全國醫院的直腸外科醫師、麻醉科醫師、個管師、麻醉護理師、藥師、營養師、復健治療師約120位醫療專業人員參與。作為健保署南區ERAS大腸直腸癌手術後康復主責醫院，嘉義基督教醫院此舉旨在協助區域醫院提升術後照護能力，實現病人快速康復、降低疼痛並縮短住院時間。

▲嘉基術後康復團隊麻醉部陳信夫部主任指出透過ERAS流程的病人平均住院天數縮短2至3天，疼痛指數明顯下降 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基楊正三副院長致詞表示,ERAS流程依賴跨專業的團隊合作，由醫院的直腸外科醫師、麻醉科醫師、個案管理師、藥劑師、營養師、復健治療師及護理師全程參與，從病人術前的衛教到術後康復管理無縫連接。與傳統模式不同，ERAS流程注重術前準備與病人教育，幫助病人預先建立康復信心並接受營養品補充，進一步加快康復速度。

大腸直腸外科朱峻廷主任說，個案管理師是整體流程中的核心人物，從術前開始向病人提供完整的健康教育並進行術後支持，協助病人及其家屬更好地應對康復挑戰，「跨專業的合作讓病人在康復中獲得全面支持，降低併發症風險，顯著縮短住院時間。」

▲嘉基術後康復團隊麻醉部陳信夫部主任指出透過ERAS流程的病人平均住院天數縮短2至3天，疼痛指數明顯下降 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院術後康復團隊麻醉部陳信夫部主任表示，根據嘉義基督教醫院的統計數據，透過ERAS流程的病人平均住院天數縮短2至3天，疼痛指數明顯下降。這一創新流程不僅提升了病人康復效率，還有效減輕醫療資源負擔。與會的區域醫療代表認為，這類工作坊不僅提升醫療人員對術後加速康復的認識，還促進了專業間的緊密合作，為病人提供更優質的照護體驗。

▲嘉基舉辦「2024年台灣術後加速康復學會暨台灣麻醉醫學會聯合ERAS工作坊」，以直腸癌術後加速康復吸引來自全國醫院的直腸外科醫師、麻醉科醫師、個管師、麻醉護理師、藥師、營養師、復健治療師參與 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院透過此類ERAS工作坊，積極推動醫療創新與區域協作，為南部地區提供術後加速康復的實務指導。該院表示，未來將持續以病人為中心，推動ERAS流程深化，為區域醫療體系培育更多術後康復專才，實現病患康復與醫療資源運用的雙贏。