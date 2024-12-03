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消失5年！蛇年起..暫時沒有大年三十　2030年重現與月亮圓缺有關

▲▼ 中秋節,月亮,月圓,滿月。（示意圖／Pexels）

▲暫時消失的大年三十去哪兒了? 跟月亮圓缺變化有關係。（示意圖／Pexels）

記者任以芳／綜合報導

2025年1月29日將迎來農歷新年蛇年，但是未來5年沒有大年三十，也就是說明年2025年大年二十九過後就是大年初一，這樣情況將在2030年「重現」，至於大年三十去哪兒了? 跟月亮圓缺變化有關係。

今年農歷龍年除夕是2024年2月9日，這也是「近幾年最後一個年三十」。從2025年開始到2029年，連續五年的除夕，都是「大年二十九」，這些日子分別是，「2025年1月28日、2026年2月16日、2027年2月5日、2028年1月25日和2029年2月12日。」

消失的大年三十，將於5年後的2030年再次「重現」。至於為何出現這樣的情況，與中國農歷歷算規則有關，農歷曆法中，農歷月主要是根據月亮圓缺變化的週期而制定，來計算一個月的天數，在天文學上被稱為「朔望月週期」。

綜合陸媒報導引述專家解釋，中國科學院紫金山天文台科普主管王科超說，月球繞地球轉動一周的過程中，從地球上看，月亮呈現出不同相貌。當月球和太陽的地心視黃經相等時，在地球上看不見月亮，這個時刻的月相稱為朔，當天稱為朔日，是每個農歷月的初始日，稱為農歷初一。「因此，初一在每個農歷月都會出現。」

▲▼ 未來五年沒有大年三十 。（圖／翻攝 百度）

▲從蛇年開始，未來5年暫時沒有大年三十 。（圖／翻攝 百度）

王科超又說，從一個朔到下一個朔，之間的間隔就是農歷的一個月，被稱為朔望月，平均長度是29.53天。實際上，朔望月的長度並不固定，大約平均29天多。

王科超繼續解釋，本世紀內最短29.27天，最長29.82天。取整計數，農歷月分為大月和小月，前者30天，後者29天。如果臘月正巧碰上農歷小月，大年三十就會「缺席」。

為了保證農歷每月的初一必須是朔月，所以大小月的安排也不是固定的，這需要通過觀測和科學推算加以確定。臘月逢小月的情形並不少見，大約三到五年就會出現。

2013年、2016年、2022年以及從2025年到2029年的連續5年，都沒有年三十。不過，由於朔望月的平均長度多於29天，所以每年大月出現的次數要稍多於小月。

「根據長時間的統計來看，有年三十的比例略高一些，連續5年沒有年三十也屬正常現象，但較為少見。」王科超說。雖然年三十會暫時「消失」5年，但不管是臘月二十九還是臘月三十，作為傳統節日的除夕一直都在。

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