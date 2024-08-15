0403震出花蓮2堰塞湖！凱米豪雨強行衝刷消失　潰壩危機解除

▲▼木瓜溪及萬里溪上游堰塞湖，因受凱米颱風豪雨沖刷，湖體已消失。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

好消息，終於可以安心！0403地震後，林業及自然保育署花蓮分署調查發現，木瓜溪及萬里溪上游邊坡崩塌、土石阻塞河道，形成堰塞湖，湖體蓄水量分別近46、55萬立方公尺，分署14日與內政部空中勤務總隊執行直升機空勘，確認兩處堰塞湖因受凱米颱風豪雨沖刷，湖體已消失，潛在潰壩危機解除。

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花蓮分署表示，0403地震造成木瓜溪、萬里溪等上游兩處堰塞湖形成後，分別威脅溪流下游的秀林鄉銅門村、榕樹社區及鳳林鎮林田山林業文化園區、萬榮鄉萬榮部落居民等，帶來潛在的風險。

▲木瓜溪上游前後對照圖。

為了應對這危機，花蓮分署當即執行相關應變措施，包括成立應變小組、建立各單位緊急聯絡窗口、辦理地方說明會、設置監控設備、定期以無人機空拍及調閱衛星影像等方式，來降低風險及掌握堰塞湖的變化，並於颱風豪雨期間，積極將堰塞湖最新變化，即時通報給相關單位，以確保下游居民的安全能得到保障。

▲萬里溪上游前後對照圖。

凱米颱風過後，雖由衛星影像及遠處監控發現木瓜溪、萬里溪等堰塞湖疑似潰堤消失，為慎重起見仍請求空勤總隊協助，辦理兩條流域的全線空勘，確認原先兩處的堰塞湖已自然潰決，湖體已消失，且無新的堰塞湖產生，因此通報解除危機。

花蓮分署表示感謝這段期間內相關機關及鄉公所、村長、幹部的指導與協助，將這次堰塞湖的影響降到最低。現危機解除，堰塞湖下游居民可恢復正常的活動和生活。將會持續保持警覺，利用無人機及衛星影像追蹤轄區內崩塌地變化情形，調查潛在災害的危害程度，保障人民生命財產的安全。

