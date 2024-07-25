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台鐵軌道消失！和仁隧道口「被土石淹沒」　搶修人員到不了

▲▼台鐵和仁隧道口路段遭土石淹沒，小清水溪橋被沖毀。（圖／讀者提供）

▲台鐵和仁隧道北口軌道和路段遭土石淹沒。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米強颱肆虐，台鐵花蓮路線多處中斷，不僅小清水溪橋西正線遭沖垮，鐵軌懸空，崇德=和仁間被巨量土石淹沒畫面也曝光，和仁軌道北口軌道整條消失，台鐵人員一度撤回。台鐵公司坦言，目前崇德到和仁鐵公路中斷，不僅台鐵工程車或透過公路，搶修人員都到不了。有員工私下估清理土石恐怕得花上一周左右。

凱米颱風強襲，台鐵災情慘重，不僅崇德=和仁間西線小清水橋53K+800遭沖刷斷裂，鋼軌懸空，東線也遭土石流淹過軌面，該處雙線不通。

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▲▼台鐵和仁隧道口路段遭土石淹沒，小清水溪橋被沖毀。（圖／讀者提供）

▲台鐵小清水溪橋西正線被沖毀，鋼軌懸空。（圖／讀者提供）

台鐵和仁隧道北口遭從蘇花公路邊坡崩落的巨量土石淹沒畫面也曝光，只見大量土石入侵，不但整條軌道路線消失，電車線設備也受損。

台鐵公司表示，崇德到仁和間路線多處受損，小清水溪橋敦是遭溪中大量石頭撞毀沖垮，東正線是否受損仍無法判斷，須派員到現場查看，若東正線結構沒有安全問題，屆時可採東正線單線雙向行車通車。

台鐵公司指出，和仁隧道北口路線遭土石淹沒，蘇花公路上邊坡的土石崩落，滑到鐵軌上，土石量相當龐大，因為天氣很不好，台鐵人員一度撤回，目前鐵公路都中斷，鐵路或公路都有土石崩塌，不管是台鐵工程車或透過公路，都過不去也到不了，台鐵人員無法抵達現場，後續將等人員抵達現場後，評估搶修時程。

有台鐵人員私下指出，崩塌大量土石清除，推估恐怕得花上一周左右的時間，另小清水溪橋修復，推測可能要花上半年。

▼台鐵和仁隧道口路段遭土石淹沒。（圖／讀者提供）

▲▼台鐵和仁隧道口路段遭土石淹沒，小清水溪橋被沖毀。（圖／讀者提供）

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