擁41萬成員！嘉義最大FB社團「嘉義綠豆大小事」一夜被滅　原因曝

▲社團被滅了。（圖／翻攝自FB）



記者施怡妏／綜合報導

嘉義最大的臉書社群「嘉義綠豆大小事」，擁有41萬名粉絲，近日卻突然消失，許多網友一早起床，發現找不到社團，版主洪豐盛透露，收到臉書的通知，因為社團內有詐騙求職的廣告，所以被停權，「一夜之間被滅團了」，現在開了備用社團，希望大家遵守規定，並向臉書申訴此事。

洪豐盛在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文，嘉義綠豆大小事41萬人的臉書社團，一夜之間被滅團了，在還沒救回之前，暫時用這個備用社團，來分享嘉義大小事、美食趣味事。從照片中可以看到，社團被移除的原因為「屢次違反《社群守則》」。

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消息曝光，震驚許多人，「大哥辛苦了」、「版主加油！撐下去啊」、「沒事沒事，重用一個也好，順便清理一些垃圾也好」、「想說怎麼一夜間不見了」、「好扯，這邊可以很快反應事情跟得到嘉義資訊欸，是了解時事的好所在 」、「天啊，真的會暈倒耶」。

據了解，「嘉義綠豆大小事」臉書社團採開放制，請了10多名管理員審查貼文，還有臉書的AI助手幫忙過濾貼文，然而，詐騙廣告和訊息仍然防不勝防，每天要刪除超過百則疑似詐騙的貼文和廣告，最終還是因為這個原因被停權。洪豐盛表示，目前已經啟用備用社，未來會更審慎把關，相信粉絲會逐漸回來。

新的社團也特別寫道，禁止直銷、網路賺錢打工、減肥廣告、色情廣告、調侃人身攻擊，吵架謾罵，挑釁管理員、批評社團、疑似人頭帳號或分享來路不明的網站、疑似詐騙集團，「一律踢除加封鎖」。