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男被塞行李箱「活活窒息亡」！女友親手拍他垂死呼救　判終身監禁

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 布恩將男友關在行李箱裡活活悶死。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州47歲女子布恩（Sarah Boone）被控於2020年殺害當時42歲的男友托雷斯（Jorge Torres），將他關在行李箱中活活悶死，托雷斯生前絕望呼救的影片曝光後震驚眾多網友。事隔逾4年後法院2日宣布，判處布恩終身監禁。

根據《美聯社》，陪審團在為期10天的審判後，10月25日僅討論90分鐘就達成共識，裁定布恩二級謀殺罪成立。布恩則主張她是托雷斯家暴的受害者，拒絕入獄15年的認罪協議，奧蘭多巡迴法院法官克雷尼克（Michael Kraynick）2日宣判終身監禁。

布恩最初向橘郡警方聲稱，案發的2020年2月23日，她和托雷斯酒後在住處玩起捉迷藏，托雷斯自願躲進行李箱，他們當時都覺得這樣「會很好玩」，後來她以為托雷斯會自己想辦法出來，便決定上床睡覺，早上起床遍尋不著才發現托雷斯還在行李箱裡，已經沒有反應。

▼ 畫面可能引發不適，請斟酌觀看。

然而，調查人員在布恩手機裡發現她犯罪的證據，多段影片錄下托雷斯在行李箱中垂死掙扎，重複喊著莎拉的名字求救，「我無法呼吸」，布恩卻回答，「是喔，你也是這樣對我的，你掐我的時候」，「你背著我偷吃的時候我也是這種感覺」，甚至使用球棒毆打。影片今年年初在社群媒體上曝光，震驚眾多網友。

布恩在審判中聲稱，她長年遭受托雷斯虐待，但仍請求原諒，「我讓自己愛上了一個惡魔。我試著擺脫，但從未停止愛他」，「我不是故意這麼做的，請原諒我。」但托雷斯家屬悲痛表示，他的死令家人心碎，手足維多利亞（Victoria Torres）直言，「布恩活該在牢裡腐爛，她造成我一生的痛苦。」

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