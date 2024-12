男被塞行李箱「活活窒息亡」！女友親手拍他垂死呼救　判終身監禁

▲ 布恩將男友關在行李箱裡活活悶死。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國佛州47歲女子布恩(Sarah Boone)被控於2020年殺害當時42歲的男友托雷斯(Jorge Torres),將他關在行李箱中活活悶死,托雷斯生前絕望呼救的影片曝光後震驚眾多網友。事隔逾4年後法院2日宣布,判處布恩終身監禁。

根據《美聯社》,陪審團在為期10天的審判後,10月25日僅討論90分鐘就達成共識,裁定布恩二級謀殺罪成立。布恩則主張她是托雷斯家暴的受害者,拒絕入獄15年的認罪協議,奧蘭多巡迴法院法官克雷尼克(Michael Kraynick)2日宣判終身監禁。

布恩最初向橘郡警方聲稱,案發的2020年2月23日,她和托雷斯酒後在住處玩起捉迷藏,托雷斯自願躲進行李箱,他們當時都覺得這樣「會很好玩」,後來她以為托雷斯會自己想辦法出來,便決定上床睡覺,早上起床遍尋不著才發現托雷斯還在行李箱裡,已經沒有反應。

▼ 畫面可能引發不適,請斟酌觀看。

In 2020, Sarah Boone zipped her boyfriend Jorge Torres in a suitcase and he died as a result. She is charged with second-degree murder. pic.twitter.com/gTpMoTWv8v