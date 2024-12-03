馬斯克「天價薪酬方案」再遭法院否決！　如今價值已漲破千億

▲美國德拉瓦州法院再次否決了馬斯克價值560億美元的天價薪酬方案。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國德拉瓦州法院再次否決了特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）價值560億美元的天價薪酬方案。若馬斯克拿到了這項薪酬方案，將創下美國企業高階主管有史以來的最高薪酬紀錄，而按2日收盤價計算，其價值已暴增到1015億美元。

綜合外媒報導，儘管特斯拉股東大會已於6月13日投票支持恢復該薪酬案，但德拉瓦州衡平法院（Delaware Court of Chancery）大法官麥考密克（Chancellor Kathaleen McCormick）仍堅持她在今年1月裁定的初判，也就是該薪酬方案過於誇張並予以撤銷。

麥考密克先前裁定，特斯拉董事會在決定馬斯克的薪酬方案時，程序「存在嚴重缺陷」，董事會充滿了個人利益衝突，且成員多為馬斯克的親信。此外，麥考密克還命令特斯拉支付提起訴訟的律師費用3.45億美元，遠低於律師團隊最初要求的數十億美元。

馬斯克560億美元（約台幣1兆7681億元）的天價薪酬是美國有史以來企業曾披露的最高薪資。

特斯拉於2017年首次設計馬斯克的薪酬方案，規定當公司達到特定的營收和市值目標時，馬斯克將分12次獲得股票期權。股東於2018年以壓倒性多數通過該方案，但一名投資者提起訴訟，指控董事會誤導並認為該方案不公平。

特斯拉在法庭文件中表示，法官應承認其股東於6月投票支持該薪酬方案，並恢復馬斯克的薪酬。特斯拉及其股東主張，馬斯克已達到最初薪酬方案設計時設定的目標，包括公司收入和市值的特定指標。