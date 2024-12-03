「幾周前才離婚」女帶狗遠足突然失蹤亡　警逮捕前夫2犬下落不明

▲女子帶著寵物犬遠足一起失蹤。（圖／翻攝自Clackamas County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州61歲女子蘇珊(Susan Lane-Fournier)幾周前才恢復單身，帶著2隻寵物犬一起遠足，然而後來人狗卻都一起失蹤，警方在經歷長達800小時搜尋終於找到蘇珊遺體，並依謀殺罪嫌逮捕前夫，2犬目前仍下落不明。

女子蘇珊11月22日因為無故沒去上班被通報失蹤，她在失蹤前曾帶著2隻愛犬艾隆(Elrond)和愛洛斯(Elros)一起到胡德山國家森林(Mount Hood National Forest)的登山步道遠足。

警方接獲報案後展開調查行動，布署了20多名人員出動進行搜尋，由於地形崎嶇加上氣候原因，為搜尋增加了許多挑戰，在經歷長達800小時的行動後，11月29日終於在韋爾奇斯(Welches)附近公路發現蘇珊遺體。

警方日前依二級謀殺罪名，將71歲男子福尼爾(Michel Fournier)逮捕，蘇珊在失蹤前，10月31日才向結婚12年的他提出離婚，2人目前仍尚未辦完離婚手續。

消息傳出後震驚社區民眾，大家都為蘇珊的死感到難過，同時十分擔心2隻寵物犬的下落。當局對死者所養的2隻狗進行搜尋中，最新消息傳出，已找到2隻疑似是死者所養的犬隻屍體，仍待進一步確認。