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美豪宅陽台「鮮血狂滴」竟是雙屍命案　女模射殺親夫又飲彈

▲▼美豪宅陽台「鮮血狂滴」竟是雙屍命案　27歲女模射殺親夫又飲彈。（圖／翻攝X）

▲莎賓娜射殺丈夫，接著自戕身亡。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州發生一起雙屍命案，27歲模特兒莎賓娜（Sabrina Kasniqi）持槍殺害丈夫，隨即飲彈自盡，夫妻倆雙雙陳屍豪宅陽台，鮮血還從陽台邊緣滴到樓下，怵目驚心的場景，讓鄰居驚魂未定。

每日郵報等外媒報導，11月27日凌晨0時30分左右，此案發生在哈倫岱爾海灘（Hallandale Beach）豪華社區「Beach Club II Hallandale condo tower」。警方透過槍聲探測系統ShotSpotter接獲通報，迅速趕抵現場，卻發現這對夫妻已經身亡。

根據秘錄器畫面，當時2人都倒臥陽台，莎賓娜仰躺，34歲丈夫帕吉提姆（Pajtim Kasniqi）俯臥。公寓裡的電視沒有關，客廳裡擺著一盒玫瑰與一隻泰迪熊。

據悉，帕吉提姆一家人擁有阿爾巴尼亞血統，從科索沃移民至美國，而莎賓娜與家人也來自科索沃。夫妻倆大部分時間住在紐約市，在案發當天，莎賓娜對丈夫連開5槍，然後自戕身亡。

如今，帕吉提姆的家人紛紛在網路上發文哀悼，並且抨擊這是一場毫無意義的殺戮。警方已經判定這是一場自殺後謀殺案件，但尚未揭露行凶動機。

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