閨密託孤！邱瓈寬反被乾兒子提告討護照　法官判她輸了

▲邱瓈寬遭乾兒子提告返還護照，台北地院審理後判決邱應返還。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃哲民、吳佩蓁／台北報導

知名製作人邱瓈寬（寬姐）4年前受重病的閨密託孤，請她代為照顧兒子，寬姐也將對方視如己出，認作乾兒子。然而，乾兒子日前卻提告邱瓈寬要求返還護照。台北地院審理認為，邱瓈寬無權佔有乾兒子護照，判決邱應返還護照。可上訴。

判決指出，邱瓈寬的乾兒子透過律師主張，表示他的父母並未結婚，母親於2020年10月死亡後，改由父親對他行使親權，事後父親多次催告，邱瓈寬仍拒絕返還他的護照，因此才依法對邱提告要求返還護照。

邱瓈寬則辯稱，他與乾兒子母親情同姊妹，閨密臨終前託孤，並與她簽下委託書，委託由她監護兒子，即使後來閨密離世委託書仍有效力，且乾兒子生父也在2020年10月與她簽定第二份委託書，同樣委託她照顧兒子，因此邱主張她仍是乾兒子監護人，自然有權保管乾兒子的護照。

台北地院審理認為，邱瓈寬與閨密簽屬的第一份委託書有註明「至本人（閨密）出院時止」，明確定有委託期限，認定雙方並未約定於閨密死亡後，委任關係仍繼續存在；另外，邱瓈寬與乾兒子生父簽定的第二份委託書，則約定乾兒子生父可以隨時終止委託監護關係等。

法官審酌，邱瓈寬與乾兒子生父還有另案訴訟尚未審結，可見2人無信賴關係，且乾兒子生父在多件訴訟中都主張要與邱瓈寬終止委託關係，並曾寄存證信函給邱女，因此認定邱瓈寬無權占有乾兒子的護照，判決邱應把護照還給乾兒子。