中國製仿冒太多　墨西哥政府「派軍警抄家」整個市場全封了

▲中國製仿冒太多，墨西哥政府派大批軍警「抄家」！整個市場全封了。（翻自conexiondiario.com）

圖文／鏡週刊

墨西哥政府在11月28日派出大批軍警，查抄一個以中國商人、商品為主的「墨西哥市場」，指控這裡有大量仿冒品，最後查獲26.2萬件標示不明商品，另外約有9萬件確定是仿冒品。

據《美聯社》報導，墨西哥經濟部與工業產權局指控，這個位在墨西哥城的「墨西哥市場」，存在許多違法製品與仿冒品。該市場大多以中國商人、中國商品為主，因此又被當地中國人稱為「墨西哥版義烏城」。

據悉墨西哥政府派出超過200名警察、海軍陸戰隊員和檢查人員，進入墨西哥市場進行突襲檢查。報導稱，軍警查獲26.2萬件有問題的商品，包括產地標示不清、產品標示不明、缺乏進出口文件證明等，另外還查出9萬件仿冒品，這些仿品包括漫威（Marvel）、三麗鷗、迪士尼和任天堂等產品。

當局稱，這些貨物來自中國、馬來西亞、印尼、孟加拉和越南。墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）也表示，先前已對同一地點進行3次突襲搜查，他稱這次收繳的貨物，當中包括大量的迪士尼產品，全都是盜版貨，並強調將會持續在全國各地努力打擊假貨。

▲該市場在今年7月才被查抄過1次。（翻自amz123.com）



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