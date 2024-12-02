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闖IKEA偷拍床戲！這部「謎樣片」太經典　時隔15年再掀熱議

這部「謎樣片」在IKEA偷偷拍攝，經典永流傳！網友再熱議。（翻自《每日郵報》）

▲這部「謎樣片」在IKEA偷偷拍攝，經典永流傳！網友再熱議。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

美國一部網路謎樣片《宜家的高度》（IKEA Heights），近日在IG上引發網友熱議，該片是製作團隊在未經IKEA的許可下，直接進入店內拍攝，因此引來網友關注。

其實這部《宜家的高度》是在2009年製作的一部網路肥皂劇，故事劇情為偵探在尋找一名用枕頭謀殺被害人的凶嫌，不過這部劇集的內容，融合偵刑劇、出軌外遇、兄弟認親等所有八點檔的劇情，因此當時推出時，就引來不少網友關注與熱議。另外一個更特殊的焦點，就是整部片全在美國加州柏本克（Burbank）IKEA分店拍攝，製作團隊也承認，他們是在未經店家的許可下，全片在這間IKEA店內秘密拍攝。

這部「謎樣片」在IKEA偷偷拍攝　經典永流傳！網友再熱議

▲後來有IKEA人員發現，前來阻止他們拍攝，但這群演員仍融入角色繼續拍。（翻自《每日郵報》）

當中就有演員承認，拍攝之初他們並未被IKEA人員發現，因此整部片裡面，除了看到他們的熱情演出，真的來現場挑選家具的顧客，也都全部入鏡。後來有IKEA人員發現，前來阻止他們拍攝，但這群演員仍融入角色繼續拍，甚至還以角色的身分與IKEA人員對話。

據英國《每日郵報》報導，這部片雖然已經15年了，但「經典永流傳」，最近更在IG再度引起網友話題，網友們也紛紛直呼：「天啊，這太強了！」、「其實很好看。」、「我好希望能在NETFLIX完整上映。」、「太天才的拍攝了。」事後IKEA發言人說：「嗯沒錯，我也覺得這很好笑！」發言人指出，這或許是一種另類幽默的宣傳，不過他也強調，未經許可拍攝「仍是一件不太好的事」，IKEA還是希望能透過合法管道來拍攝。


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