拜登特赦兒子韓特　來龍去脈一次看

▲美國總統拜登與兒子韓特（Hunter Biden）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國總統拜登今天簽署正式赦免令，除赦免兒子韓特非法取得槍枝、逃稅等罪行，還包括他從2014年1月1日到2024年12月1日所有已知、可能構成或參與的不法行為，範圍極廣。

根據美聯社等報導，拜登在聲明中說：「任何理性的人在看過韓特（Hunter Biden）這些案件的事實後，只能得出一個結論－即韓特只因是我兒子就被針對，這樣是錯的。」

拜登先前一再表示他不會特赦兒子。他今天在聲明中說：「我自上任那天起，就說過我不會干涉司法部決策，儘管我看到自己兒子被選擇性地、不公平地對待，但我還是遵守了諾言。」

「然而他在案件中所受的指控，是我的幾名國會政敵鼓動對我攻擊、打擊我的選舉之後才提出。」

拜登說：「事實是：我相信司法制度，但當我為了如何處理這件事情苦苦掙扎時，我也相信赤裸裸的政治已經滲透其中，導致司法不公。」

柯林頓、川普等前總統也赦免過家人

法新社報導，美國多位前總統也曾動用赦免權協助家人和其他政治盟友。

柯林頓（Bill Clinton）曾赦免同母異父弟弟持有毒品罪名；川普也曾赦免女婿庫許納（Jared Kushner）父親查爾斯（Charles Kushner）逃稅罪名，只不過兩起案件中當事人都已服刑完畢。

美聯社提到，川普當時不僅赦免查爾斯，還有在特別檢察官穆勒（Robert Mueller）「通俄門」調查中被定罪的多名盟友。川普本週宣布計畫提名查爾斯出任駐法國使節。

刑度加總可達42年 韓特確定躲過牢獄之災

今年6月，韓特因2018年非法購槍而在德拉瓦州聯邦法院被判犯下3項重罪，檢方稱他在購槍背景審查表格做出不實陳述，謊稱自己沒吸毒。

韓特還涉及逃稅案，他因過去10年未繳納140萬美元稅款而被控9項罪名，檢方稱他把錢花在毒品、伴遊及女友，生活豪奢。韓特原定9月在加州受審，但他當時無預警全數認罪，稱這麼做是為不讓家人再受煎熬。

他在非法購槍案最重面臨25年有期徒刑；逃稅案最重則是17年。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，總統當選人川普上任後也不能撤銷拜登對兒子的特赦。法官原本排定12月12日、16日分別就韓特遭定罪的非法購槍、稅務詐欺量刑開庭，如今庭期可望撤除，韓特確定躲過牢獄之災。

國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，韓特認罪與遭定罪的12項犯行，刑期加總最高可達42年有期徒刑。不過實務上訂定合併執行時，刑度不會到最高。

福斯新聞（Fox News）披露，其實川普競選期間暗示若自己勝選，不排除會特赦韓特。川普10月於廣播節目受訪時說：「我不會排除（特赦韓特）可能性。看看他們是怎麼惡毒整我，而且韓特也確實是個壞孩子，但我才不會像拜登整我那樣。韓特一直是個壞胚，這點無庸置疑，但我開始思考（冤冤相報）對國家不好。」

根據拜登今天的聲明，這次赦免範圍不僅涵蓋韓特上述罪名，還包括他「在2014年1月1日至2024年12月1日期間曾犯下、可能犯下或參與」的一切違反美國法律的行為。

CNN指出，這涵蓋韓特於烏克蘭天然氣公司Burisma董事會的整個任期，當時拜登任職美國副總統。韓特曾因他的外國商業交易有爭議而備受關注，川普多次表示他應該為自己在烏克蘭的活動遭到起訴。（譯者：盧映孜、陳亦偉）