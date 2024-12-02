　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東聖誕節主燈童話屋「路沖」　房仲貼文引爆網友笑點

▲屏東聖誕節 。（圖／屏東縣政府堤供）

▲屏東聖誕節 。（圖／屏東縣政府堤供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東聖誕節今年位在屏東公園的主燈「聖誕童話屋」造型可愛，由於正對屏東市民權路，有房屋仲介公司在社群平台以售屋方式逗趣介紹「路沖」房子，且「全新屋齡、獨棟透天、還會自動發光」，引爆網友笑點，還紛紛跟著留言打趣說「雙學區雙百貨，正公園內，簡直太優」、「買房送聖誕老公公？」，笑翻一票人。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東聖誕節今年創新採雙主燈設計，其中一座位在屏東火車站前，直徑5公尺的水晶球主燈「聖誕村」，以浪漫雪花球迎接離鄉遊子歸來，加上沿途的光環境，讓人一踏出火車站就感受到濃濃的聖誕氛圍。另一座主燈「聖誕童話屋」，則座落在屏東公園九重葛花架前，小屋的咕咕鐘每半時啟動音樂展演，帶來溫馨喜悅。

而屏東公園的主燈「聖誕童話屋」面對民權路，從民權路這端望過去像是俗稱的「路沖」，有房屋仲介公司以專業賣房角度在社群平台上推介示範「路沖」的房子，「獨棟透天、樓層正2樓、全新屋齡、2房1廳1衛」，還會自動發光，由於位在太平洋百貨生活圈、黃金蛋黃區，適合五金行、理髮店、刀具店、飲料店等等，人潮洶湧生意興隆，並標註「屏東聖誕節限定」，用語引人發噱。

有網友在貼文下留言，直接說想買，問坪數？開價多少？帶看房嗎？是不是薑餅做的？，有人說「雙學區雙百貨，正公園內，簡直太優」，仲介公司巧回「這二天很多人看房」，正好點出聖誕節的熱鬧人潮；也有人問「買房送聖誕老公公？」，仲介公司答「還有聖誕樹」，一來一往超爆笑。

屏東縣政府傳播暨國際事務處沒想到主燈意外引發話題，也樂見民眾打趣，因為屏東聖誕節就是要帶給大家歡樂。屏東聖誕節從屏東火車站至屏東公園總共有18組燈飾，其中包括5組燈光音樂展演，活動至明年元月一日，每晚自17:30至22：00亮燈，歡迎大家來發掘更多亮點，一起散播歡樂散播愛。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／爆分手王柏傑　謝欣穎回應了
快訊／謝欣穎「臨時取消」活動　電話未接神隱
「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮
快訊／00919配息出爐　12／19前要上車
高醫名師聊床事！喊冤說她「又笨又窮」　女研究生不忍現身了
留在富邦「不上不下」　25歲捕手任意引退：換條路試試看
74歲阿伯路倒命危！正妹騎士CPR救回一命　網讚：真的像天使
快訊／盧秀燕怒了！　台中2警懲處、所長拔官
熊入侵日本超市！掃蕩肉舖...終於抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台體大系主任涉霸凌「刀插課桌嗆學生」　教育部致歉：絕不袒護

國道事故10個月奪57命「自撞21件」　高公局：分心疲勞駕駛肇禍

國教署爆霸凌集團「罵公務員到半夜」　教育部：本周內釐清事實

屏東聖誕節主燈童話屋「路沖」　房仲貼文引爆網友笑點

凱米颱風濁水溪暴漲！高灘地農田遭沖刷成斷崖　水利署回應了

「全球塑膠公約」未達共識　環境部：台灣將討論新減塑期程

返美國前！林家正「出沒1地方」買貼紙　讓外國人知道台灣國旗

「球場找老婆、慶功宴帶孩」真相曝光！陳傑憲道歉：我害了你們

男友購物車放2雙鞋！「2關鍵」她察覺不對勁　網喊：超級可疑

台積電「1職缺」起薪3萬2！他看條件傻眼：不如做超商　PTT卻戰翻

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

台體大系主任涉霸凌「刀插課桌嗆學生」　教育部致歉：絕不袒護

國道事故10個月奪57命「自撞21件」　高公局：分心疲勞駕駛肇禍

國教署爆霸凌集團「罵公務員到半夜」　教育部：本周內釐清事實

屏東聖誕節主燈童話屋「路沖」　房仲貼文引爆網友笑點

凱米颱風濁水溪暴漲！高灘地農田遭沖刷成斷崖　水利署回應了

「全球塑膠公約」未達共識　環境部：台灣將討論新減塑期程

返美國前！林家正「出沒1地方」買貼紙　讓外國人知道台灣國旗

「球場找老婆、慶功宴帶孩」真相曝光！陳傑憲道歉：我害了你們

男友購物車放2雙鞋！「2關鍵」她察覺不對勁　網喊：超級可疑

台積電「1職缺」起薪3萬2！他看條件傻眼：不如做超商　PTT卻戰翻

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

小六生與師衝突隔天被警察帶走　老師事後撤告...中警還原經過

外交人事異動！賴清德總統令　劉世忠出任駐越南代表

陸生賀「中國台北」奪冠遭轟　藍委聲援：民進黨應展現包容價值

北港朝天宮水陸法會現溫情　28名史瓦帝尼學童禮佛感恩台灣

王義川就職喊心情很好　宣誓完衝國發基金調查委員會上工

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

台體大系主任涉霸凌「刀插課桌嗆學生」　教育部致歉：絕不袒護

小心中毒！專家警告「5種食物」別用微波爐加熱　剩菜最多冰4天

大野智「被大量造謠」違法遭緊急逮捕！　公司嚴正採取法律手段

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮

今午後轉雨！　下最大地區曝

合歡山塞爆武嶺變夜市！民眾笑：吸血鬼聚會

明午後水氣增雨區3階段變化　周五東北季風增強「雨區擴大」

「大家都在講陳傑憲」　律師點名感謝「他」打開氣勢

家正婦想送禮物！「林家正提1要求」　球迷讚翻

LINE「已建立ID」可以改？用戶曝方法

自助餐4塊排骨80元！店家：嫌貴也沒法

「球場找老婆、慶功宴帶孩」真相曝！陳傑憲：我害了你們

奪冠想起2013年WBC？「王建民1句話」球迷哭了

周思齊回憶假球案　多次遭黑道架走

通化街名店「抹布放在紅豆湯內」

更多熱門

相關新聞

情侶交往「沒話題聊」能走得長久？網曝經驗

情侶交往「沒話題聊」能走得長久？網曝經驗

兩個人在一起，如果沒有話聊，能走得長久嗎？近日就有網友發文表示，她和男友是透過交友軟體認識的，然而兩人才交往沒多久，就漸漸沒話題了，大家開始談戀愛後，還會努力找話題嗎？還是會像他們一樣，不知道能說些什麼。貼文曝光後，引發討論。

小黃司機愛和乘客聊天　網曝1招解

小黃司機愛和乘客聊天　網曝1招解

事情講到一半！友把話題「扯到自己身上」

事情講到一半！友把話題「扯到自己身上」

台灣文博會結束水道貓意外引起話題

台灣文博會結束水道貓意外引起話題

超ㄊㄣˋ！必勝客「最新話題比薩」來了

超ㄊㄣˋ！必勝客「最新話題比薩」來了

關鍵字：

屏東聖誕節路沖房屋仲介公司話題

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

今午後轉雨！　下最大地區曝

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星最新現況曝

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面