情侶交往後「沒話題聊」能走得長久？　過來人曝經驗：很正常

▲情侶如果沒話題可說，能走得長久嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

兩個人在一起，如果沒有話聊，能走得長久嗎？近日就有網友發文表示，她和男友是透過交友軟體認識的，然而兩人才交往沒多久，就漸漸沒話題了，大家開始談戀愛後，還會努力找話題嗎？還是會像他們一樣，不知道能說些什麼。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「情侶之間沒話題還能走長久嗎」為標題發文，提到她和男友是透過交友軟體認識的，但是兩人才在一起沒多久，卻變得沒話題可聊，是感情變淡了嗎？她透露，一開始男友追求她，都會認真想話題，而她也會找話說，但才4個月過去，她就覺得對方總懶得開話題，每次打電話都不知道能說什麼。

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原PO坦言，現在她要是不開話題，兩個人就真的沒話說，而面對男友不找話說的狀況，也讓她覺得很厭煩。不過她也透露，如果兩人有碰面，就不會有這個問題，男友也會分享自己的事情，大家交往後還會積極找話題嗎？還是就跟他們一樣，漸漸不知道說什麼？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「出去旅遊或是出門約會看電影，開約就有看什麼電影的話題，看完就有剛剛看的電影的話題，有吃飯行程又有吃什麼的話題，吃完有心得或是其他餐廳可以聊，不過重點是兩個人都要持續有分享欲望啦」、「我覺得，沒有願意互動的心，就會淡去，而且才四個多月就這樣了，你覺得行嗎」、「建議多去創造二人共同回憶」。

還有網友認為，「沒話題其實很正常，可以掛著做自己的事情就好！大部分男生也不太習慣分享自己的事情，因為他們覺得日子就都那樣沒什麼」、「其實不一定要聊天，有互動就好」、「沒話題也是可以好好相處，不妨礙彼此相愛」、「真正的感情是，即使不說話，兩個人相處在一起也是自在的」、「有時候男生真的沒什麼東西可以聊，我跟我男友在一起，都是我打電話給他講一堆，但訊息吧，每天也沒聊多少」。