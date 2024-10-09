有些計程車司機「愛和乘客聊天」　網曝1招解：瞄幾眼就知道了

▲有些司機喜歡和客人聊天。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人搭計程車時，都曾碰過熱情的司機，近日就有網友發文表示，有些司機很喜歡和客人聊天，但其中卻有部分話題會引來不適或令人感到困擾，大家碰到這樣的司機會怎麼應對？貼文曝光後，引發討論，就有些網友建議，不妨把「耳機」給戴上。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「計程車司機一直想聊天怎麼辦」為標題發文，提到搭計程車其實很看運氣，有些司機會問客人一些比較私密的問題，像是在身家調查，還有些人愛講黃色笑話，讓人聽得不舒服。

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除了這兩者，原PO也說，有的司機甚至會講政治話題，一講就停不下來，還有意向客人灌輸自己的觀念，大家如果碰到這樣的司機，會怎麼應對呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果你有斜槓業務，趁機推銷他，有聊有機會，賣不出去就當練習」、「不講話就好了」、「跟他說：我好累，到了叫我一下」、「跟司機講，來點廣播吧」。還有網友建議，「我會戴上耳機認真聽自己的音樂，司機瞄幾眼後就知道了」、「戴耳機就好啦」、「戴耳機，不太理他就好」、「就直接戴耳機上車啊，然後上車之後就開始低頭滑手機，頭也不抬的那種」。