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台灣文博會圓滿結束　巷子貓中場休息水道貓意外引起話題

▲台灣文博會結束，市府正規劃下一波「巷仔Niau（貓）」活動，因此暫時收起，不少追貓民眾意外發現，水道博物館入口處也有一隻「水道Niau（貓）」，吸引許多人前來打卡收集，成為延續話題番外篇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣文博會結束，市府正規劃下一波「巷仔Niau（貓）」活動，因此暫時收起，不少追貓民眾意外發現，水道博物館入口處也有一隻「水道Niau（貓）」，吸引許多人前來打卡收集，成為延續話題番外篇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣文博覽會月初圓滿落幕，活動吉祥物「巷仔Niau（貓）」引起矚目，甚至在台南帶起一波集貓熱，目前市府正規劃下一波「巷仔Niau（貓）」活動，因此暫時收起，不少追貓民眾意外發現，水道博物館入口處也有一隻造型特別的「水道Niau（貓）」，連日來吸引許多人前來打卡收集，成為延續話題的番外篇。

台南市長黃偉哲指出，首度在台南市舉辦的台灣文博覽會於大台南會展中心商展區及321巷藝術聚落等3處台南概念展區，參觀總人數超過62萬人次，而匯集超過570個參展品牌、近700個攤位的展場，更創造出新台幣12億的產值，相較歷年，均有相當幅度的成長，展現台南豐沛的文創實力及規劃執行量能。

▲台灣文博會結束，市府正規劃下一波「巷仔Niau（貓）」活動，因此暫時收起，不少追貓民眾意外發現，水道博物館入口處也有一隻「水道Niau（貓）」，吸引許多人前來打卡收集，成為延續話題番外篇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲巷子貓完成階段性任務中場休息。

除了豐富的產品以外，配合台南400，此次有8隻巨大化「巷仔Niau」，分布於321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區、台南孔廟、水交社文化園區、台南山上花園水道博物館、安平古堡、台南市政府民治市政中心，造型可愛，富含台南元素的「巷仔Niau」也成為活動最佳代言，還帶動一波追貓熱；隨著文博會結束，「巷仔Niau」也完成階段性任務拆除，文化局長謝仕淵表示，目前也正思考如何延續話題，帶動民眾動台南的了解。

▲台灣文博會結束，市府正規劃下一波「巷仔Niau（貓）」活動，因此暫時收起，不少追貓民眾意外發現，水道博物館入口處也有一隻「水道Niau（貓）」，吸引許多人前來打卡收集，成為延續話題番外篇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「巷仔Niau」中場休息，讓不少追貓民眾扼腕，但最近不少到水道博物館追貓民眾意外發現，在博物館入口廣場，就有一隻以不銹鋼製做，造型相當特殊的「水道Niau」--幸福召喚，搭配廣闊園區，相當特別。

館方表示，時序即將來到中秋，天氣開始轉涼，接下來曾文溪畔的芒草，還有園區台灣欒樹將進入花期，已經逐漸進入園區最適合出遊的時節了，歡迎民眾前來賞花拍貓。

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