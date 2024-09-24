事情講到一半！友把話題「扯到自己身上」　網爆共鳴：這種人好煩

▲好友常把話題扯到自己身上。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

作為傾聽者，應該怎麼做比較好？近日有網友發文表示，每次她向朋友分享事情，對方就會把話題扯到自己上，講到結尾才會回過頭來問她剛剛說什麼，讓她覺得心很累。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「動不動就把話題扯到自己身上的人」為標題發文，提到她有時和朋友分享事情，對方就會把話題扯到自己身上。像好友就會說自己也是如此，接著開始講她的事情，說她是怎麼樣又怎麼樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，雖然好友的話題仍會與她所說的相關，且講到結尾，會回過頭來問她剛剛說什麼，但這樣的情況還是讓她心很累。對此，她也好奇是否有人碰過類似狀況？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「其實大部分的人都喜歡講自己的事，所以要尋找聆聽者會比較困難」、「有遇過更討厭的，那次是我認真聽朋友分享的事情並給反應，結果換我分享後，她直接敷衍回我並開始說自己的事情，真的是在演講欸」、「還有一種人是你跟他訴苦，他會跟你說他的事，表現出他更痛苦，所以你的痛苦不算什麼」、「超懂！這種人通常附加優越感+自戀」、「真的！這種人好煩。先生就是這樣的人，每次分享什麼事都要扯到自己身上」。

也有網友認為，「我覺得適時表達『我也有類似經驗』與對方共鳴，可以拉近距離」、「我喜歡這種的，他會一直講話，我就只要聽就好」、「我自己反而是相反，我常常是不太知道要怎麼分享，所以很喜歡當聆聽者的那個人，但也很怕對方以為我是沒有興趣，所以我還是會盡量生幾個自己的案例，跟對方分享」。