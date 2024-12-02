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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

訪台陸生恭賀「中國台北隊奪冠」　律師轟：馬英九欠國人一個道歉

記者郭運興／台北報導

馬英九基金會近日邀請陸生團來台，昨（1日）陸生團參訪台中洲際棒球場，卻出現小插曲，復旦大學女學生宋思瑤受訪時表示，恭賀「中國台北隊」獲得棒球世界12強冠軍，引發外界議論。對此，律師黃帝穎今（2日）表示，搭起舞台，讓中生對我國發動矮化攻擊的罪魁禍首就是馬英九，他應為矮化台灣棒球向國人道歉。

馬英九基金會邀請，中國奧運桌球金牌名將馬龍、東京奧運10米氣步槍金牌楊倩等7所大陸大學師生來台，展開9天8夜參訪活動。但昨（1日）復旦大學大四女學生宋思瑤受訪表示，她要代表師生訪問團向「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，希望大陸和台灣同胞能一起為「祖國」在棒球領域一起努力。此話一出，引發軒然大波。

▼ 訪台陸生宋思瑤 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

黃帝穎表示，台灣棒球世界冠軍，普天同慶，隊長陳憲傑轟出三分砲更說「我們代表台灣，是台灣的驕傲，關鍵時刻轟出全壘打很振奮，這個手勢告訴大家，我們是從台灣來的選手」。

黃帝穎指出，豈料，中國竟侵門踏戶到台灣稱呼我國棒球隊是「中國台北隊」，中國統戰不擇手段，嚴重矮化、貶低我國棒球隊。

黃帝穎批評，更可恥的是，搭起舞台，讓中生對我國棒球隊發動矮化攻擊「中國台北」的罪魁禍首，竟然是領台灣納稅人血汗錢的前總統馬英九。

最後，黃帝穎強調，馬英九欠球迷與國人一個道歉。

▼律師黃帝穎。（圖／賴清德競選總部提供）

 ▲▼潘孟安今天上午與競總發言人陳世凱、全國律師賴清德後援會執行長律師林俊宏、律師黃帝穎、立法委員陳秀寳、林靜儀、立委參選人吳崢、郭昱晴共同舉行「2024總統暨立委選舉反賄選」記者會。（圖／賴清德競選總部提供）

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