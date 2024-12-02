楊倩體驗射氣球「奪冠」　大獎抱走這個

▲楊倩體驗射氣球。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／桃園報導

馬英九陸生團今（2）日抵達長庚大學進行交流，現場體驗台灣夜市的射氣球遊戲。其中奧運射擊金牌楊倩第一次嘗試就上手，命中率超高的她奪得射氣球冠軍，現場歡呼連連，最後贏回一隻大玩偶。她也直呼，比起正式的射擊訓練，射氣球更有趣味性。

大陸奧運桌球六金選手馬龍及奧運射擊金牌楊倩一行，今日下午3時許抵達長庚大學創新育成中心，與該校同學進行兩岸學生交流。現場把台灣夜市的射氣球「整組搬到現場」，讓陸生體驗夜市遊戲與文化。

身為射擊金牌，楊倩首先被拱出來進行示範表演，她拿起射擊槍時不太熟悉，一度想扣動扳機，旁人解說可以直接射擊之後，她便露出「懂了」的表情。隨後，楊倩立刻轉變為神槍手，架式十足地射起氣球，過程中引發現場學生與媒體歡呼連連。

接下來，兩岸學生開始進行「射氣球」PK賽，並分為「楊倩隊」和「馬龍隊」兩隊，現場頓時猶如到了夜市一般，非常熱鬧。楊倩也化身射擊教練，逐一指導現場同學。

▲陸生團長庚大學參訪。（圖／記者黃國霖攝）

楊倩受訪時表示，她在大陸也會去遊樂場與氣球攤玩射擊遊戲，覺得很有意思，相比於平時訓練與比賽的射擊項目更有趣味性，也可以起到放鬆愉悅的效果。

談到台灣的夜市文化，楊倩指出，此行有到西門町走一走，有看到射氣球攤，當時就很想玩，由於行程趕而只有參觀。她說，台灣夜市很熱鬧，很多年輕人逛街吃東西，她看到其中一家店是站著吃的，很像武漢邊走邊吃熱乾麵。

對於射氣球奪得第一名，可帶走可愛玩偶，她直呼很開心，自己從小就喜歡娃娃，能拿到這麼可愛的大玩具，真的特別開心。她還提到，今天早上也有粉絲送她小玩偶，「我把一家都帶回去了」。

她也稱讚台灣學生的槍法很準，因為原理很簡單，大多數人理解之後就可以打得到。

除了射氣球競賽，於今日的長庚大學兩岸學生交流環節，還有北京大學學生演唱「聲聲慢」、廣州中山大學學生帶來《最後的歌》聲樂表演，台灣方面則有長庚大學曉韻合唱團進行不插電純人聲聖誕歌唱表演，以及長庚大學熱舞社Hip Hop舞蹈。

